Le Vietnam accueille les 34es Championnats du monde de la mémoire

Hô Chi Minh-Ville est devenue vendredi 12 décembre la plus grande "arène de la mémoire" au monde en accueillant la 34 e édition des Championnats du monde de la mémoire (WMC 2025), une première pour le Vietnam.

Photo : BVH/CVN

Cette compétition marque une étape historique, le pays hôte introduisant de nouvelles normes technologiques tout en honorant l’héritage de ce sport.

Les WMC 2025 réuniront 290 compétiteurs issus de près de 30 pays et territoires, dont des nations phares des sports de la mémoire comme le Royaume-Uni, l’Allemagne, les États-Unis, le Japon, la Chine, l’Inde et la Mongolie.

Les athlètes s’affronteront dans 10 des catégories les plus exigeantes de la discipline, mettant à l’épreuve leur vitesse, leur précision et leur endurance mentale, notamment à travers la mémorisation de chiffres, d’images abstraites et de nombres énoncés.

"Il s’agit non seulement d’une compétition de niveau mondial, mais aussi d’une plateforme pour inspirer l’apprentissage, la créativité et l’intellect humain à l’ère du numérique. Nous nous engageons à ce que l’événement se déroule en toute transparence, intégrité et équité", a déclaré le Dr Thang Van Phuc, ancien vice-ministre de l’Intérieur, président de l’Organisation des records du Vietnam et président du comité de pilotage du tournoi.

Pour la première fois sous l’égide du Vietnam, le système de notation manuel sera entièrement remplacé par un système de test et de notation numérique. Les résultats seront affichés en temps réel sur des écrans LED, transformant le silence habituel de la salle d’examen en une arène numérique dynamique où le public pourra suivre l’évolution du classement seconde par seconde.

Les organisateurs ont également dévoilé le Trophée "Flux de la Sagesse", conçu et réalisé par le Vietnam, porteur de la devise "Héritage des nations - Création des champions". Ce trophée symbolise l’excellence compétitive et un héritage artistique qui rend hommage aux échanges intellectuels transfrontaliers et intergénérationnels.

Le Professeur Marek Kasperski, président du Conseil mondial des sports de l’esprit, a déclaré que la préparation et l’énergie déployées par le Vietnam se distinguent dans les 34 ans d’histoire du championnat. Il a souligné qu’avec l’adoption de nouvelles technologies et la grande hospitalité du pays hôte, le WMC 2025 devrait figurer parmi les éditions les plus mémorables et pourrait même établir des records inédits.

Les 34es Championnats du monde de la mémoire se dérouleront du 12 au 14 décembre 2025. Les experts prévoient qu’avec une préparation rigoureuse et une dynamique positive à domicile, les compétiteurs vietnamiens pourraient réaliser des performances exceptionnelles, établissant potentiellement deux ou trois records du monde dans des catégories exigeantes telles que les images abstraites et la rapidité de traitement des nombres.

Fondés en 1991 par Tony Buzan et Raymond Keene, les Championnats du monde de la mémoire sont le plus ancien et le plus prestigieux tournoi de sports de la mémoire au monde. Ils ont pour objectif de repousser les limites de la cognition humaine et de promouvoir le développement mondial des sports de l’esprit.

Les WMC 2025 sont co-organisés par l’Organisation vietnamienne de la mémoire, la World Records Union (WorldKings) et le groupe Tâm Tri Luc, sous la supervision de la Guilde des arbitres des sports de l’esprit (GOMSA).

VNA/CVN