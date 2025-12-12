Résolution 57 : diffuser les orientations nationales en science, technologie et innovation numérique

L’Union des Associations scientifiques et techniques du Vietnam a organisé le 10 décembre un colloque intitulé "Renforcer la communication pour sensibiliser la société à la mise en œuvre de la Résolution 57". L’événement visait à renforcer la communication pour diffuser les orientations nationales en matière de sciences, technologies, innovation et transformation numérique.

S’exprimant lors du colloque, le Professeur associé, Docteur Phạm Ngọc Linh, vice-président de l’Union des Associations scientifiques et techniques du Vietnam, a souligné le rôle déterminant de la communication dans l'application de la Résolution N°57 du 22 décembre 2024 du Bureau politique.

Cette résolution porte sur des percées stratégiques dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique au niveau national.

L’année 2024 marque la première année de mise en œuvre de cette Résolution. L’Assemblée nationale et le gouvernement ont adopté divers mécanismes et programmes d’action, exigeant que d’ici 2025, tous les ministères, secteurs et localités élaborent leur propre plan de communication. L’Union des Associations scientifiques et techniques du Vietnam a également publié un programme d’action comprenant quatre groupes de missions prioritaires.

Toutefois, les activités sur le terrain demeurent limitées, ce qui nécessite que le système de presse concentre ses efforts sur l’identification des contenus essentiels, la promotion du changement de pensée, l’intensification de l’application scientifique et technologique, la stimulation de l’innovation et la formation de capacités numériques au sein de la société.

Dans un contexte marqué par des mutations technologiques rapides et une concurrence informationnelle croissante, la transformation numérique de la presse devient une exigence urgente. Selon le Professeur associé, Docteur Nguyen Thanh Loi, la Résolution 57 constitue une orientation majeure permettant à la presse de réaliser des percées dans les domaines scientifiques, technologiques, de l’innovation et de la transformation numérique. Cependant, son déploiement s’accompagne de nombreux défis, notamment les risques de cyberattaques, l’impact des fausses informations, la demande croissante de personnalisation des contenus et l’évolution du rôle du public, tandis que les modèles professionnels traditionnels tardent à s’adapter aux nouvelles exigences.

Pour relever ces défis et soutenir la Résolution 57, plusieurs axes d'action ont été proposés. Les organes de presse doivent bâtir un écosystème numérique cohérent, développer des rédactions intelligentes, renforcer l’application de l’IA, des mégadonnées et de l’automatisation dans la gestion, la production et la distribution de contenus ; former les journalistes et rédacteurs aux compétences numériques ; optimiser les plateformes technologiques ; développer des produits de presse numérique de haute qualité et étendre des modèles de revenus durables.

Le Professeur associé, Docteur Nguyên Thanh Loi propose également de renouveler la pensée managériale, d’améliorer les capacités technologiques, de standardiser les processus liés aux données, de renforcer la sécurité de l’information et de développer une jeune génération de professionnels répondant aux exigences de la transformation numérique conformément à l’esprit de la Résolution 57.

Selon le journaliste Lê Nghiêm, vice-président de l’Association vietnamienne de la communication numérique, la mise en œuvre efficace de la Résolution 57 nécessite une communication politique structurée et synchronisée. Il convient d’abord d’élaborer une Stratégie nationale de communication sur les sciences et technologies, assurant l’uniformité des messages, des objectifs et des canaux de diffusion de l’échelon central aux localités ; puis de promulguer un Code de communication scientifique et technologique visant à simplifier les concepts, standardiser les interprétations et accroître la transparence.

Sur le plan technique, il est nécessaire de développer une plateforme ouverte de communication numérique intégrant vidéos courtes, questions–réponses interactives et données ouvertes, tout en renforçant les compétences communicationnelles des gestionnaires, scientifiques et experts. Par ailleurs, il importe de promouvoir la communication communautaire, d’élargir les dialogues politiques, de répondre rapidement aux préoccupations publiques, de construire un ensemble d’indicateurs pour mesurer l’efficacité de la communication et de mettre en place un centre d’analyse et de prévision des risques médiatiques afin d’assurer une diffusion précise et substantielle de la Résolution 57.

Les délégués estiment qu’une communication proactive est indispensable pour garantir la mise en œuvre effective de la Résolution 57. Celle-ci doit précéder l’action, créer une compréhension unifiée et impulser une forte évolution quant au rôle des sciences, des technologies et de l’innovation. Elle doit être organisée de manière professionnelle, reposer sur une stratégie à long terme et véhiculer des messages clairs et accessibles, contribuant ainsi à ancrer la Résolution 57 dans la vie quotidienne.

