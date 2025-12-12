Les initiatives scientifiques et technologiques s’installent sur la Toile

Non seulement ce réseau contribue à améliorer la qualité des initiatives, mais il sert également de pont entre les intellectuels nationaux s et la communauté internationale d’experts, ouvrant la voie à une mise aux normes internationales et à un élargissement des opportunités de coopération.

>> Disney s'entend avec OpenAI sur l'utilisation de ses contenus par l'IA, les professionnels protestent

>> Présentation de technologies pour la transformation numérique

Photo : VGP/CVN

Lors du colloque intitulé "Application et valorisation efficace du Portail des initiatives scientifiques et technologiques", tenu jeudi 11 décembre à Hô Chi Minh-Ville, au Sud du Vietnam, le Professeur associé Dào Ngoc Chiên, directeur du Fonds national pour le développement de la science et de la technologie (NAFOSTED), a souligné : "le Portail des initiatives scientifiques et technologiques a été conçu comme une infrastructure numérique nationale permettant de recevoir, d’évaluer, d’enregistrer et de connecter les initiatives. Il offre à toute organisation ou individu - chercheurs, experts en entreprise, enseignants, étudiants ou citoyens - la possibilité de proposer des initiatives de manière transparente, standardisée et pratique".

Selon le NAFOSTED, le Vietnam compte plus de 500 experts en intelligence artificielle (IA) travaillant dans des instituts de recherche, des universités et des entreprises technologiques de premier plan à travers le monde.

Intégrée au Portail, cette communauté pourra fournir un accompagnement technique, appuyer l’évaluation, établir des connexions internationales et accompagner de manière continue les équipes de recherche ainsi que les entreprises dans le perfectionnement et l’application des initiatives.

L’intégration de ce réseau d’experts en IA au Portail constitue une étape majeure dans la concrétisation de l’objectif visant à bâtir une infrastructure ouverte de la connaissance, tel que défini par la Résolution 57.

Non seulement ce réseau contribue à améliorer la qualité des initiatives, mais il sert également de pont entre les intellectuels nationaux s et la communauté internationale d’experts, ouvrant la voie à une mise aux normes internationales et à un élargissement des opportunités de coopération.

Les universités, les départements des sciences et des technologies, les instituts de recherche et les entreprises reconnaissent tous le Portail comme une plateforme à fort potentiel.

Pour les universités, il s’agit d’un outil permettant aux enseignants et aux étudiants de proposer des idées, de mener des recherches et d’en assurer le transfert.

Pour les localités, il facilite la recherche de solutions au service de la gestion publique, du développement socio-économique et de l’accélération de la transformation numérique.

Les entreprises, quant à elles, peuvent accéder à des initiatives innovantes, à des groupes de recherche de haut niveau ainsi qu’à des experts du réseau d’IA pour résoudre des problèmes concrets.

En intégrant le réseau mondial des experts vietnamiens en IA, le Fonds national pour le développement de la science et de la technologie ambitionne de créer un environnement d’innovation dynamique, où les initiatives sont détectées tôt, correctement évaluées, systématiquement encouragées et largement diffusées.

L’objectif ultime est de faire de la science et de la technologie une force motrice essentielle pour le développement du pays.

Le 9 avril 2025, le ministère des Sciences et des Technologies a officiellement lancé le Portail d’information pour la réception et l’annonce des produits et solutions scientifiques, technologiques, innovants et de transformation numérique, à l’adresse : https://nq57.mst.gov.vn.

NDEL/VNA/CVN