Grèce : deux morts dans un nouveau naufrage de migrants en mer Égée

Deux femmes ont été retrouvées mortes sur une côte rocheuse de l'île grecque de Chios, en mer Égée, où une embarcation de fortune transportant 29 migrants s'est échouée vendredi 17 octobre, ont rapporté des médias locaux, citant des garde-côtes.

"Lors d'une opération de secours de migrants (dont l'embarcation s'est échouée sur la côte rocheuse), deux femmes ont été découvertes sans vie et 10 personnes, dont trois blessées grièvement, ont été transférées à l'hôpital de Chios", a précisé un responsable du bureau de presse des garde-côtes.

Au total, 27 personnes ont été secourues, selon la même source, qui n'a pas précisé leur nationalité.

Proche des côtes occidentales de la Turquie, Chios comme d'autres îles grecques telles que Lesbos sont l'une des principales portes d'entrée des migrants en quête d'asile dans l'Union européenne.

Ces traversées périlleuses sont souvent fatales : le naufrage à Chios est le second en 10 jours en mer Égée.

Le 7 octobre, quatre corps avaient été repêchés par les garde-côtes au large de Lesbos après le naufrage de leur embarcation gonflable transportant au total 38 migrants.

En outre, une opération de sauvetage par les garde-côtes a eu lieu vendredi matin au large de la Crète (sud), au cours de laquelle 23 migrants ont été transférés sains et saufs à La Canée, en Crète, selon les garde-côtes.

