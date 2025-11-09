Naufrage d'un bateau avec 90 migrants à bord entre Malaisie et Thaïlande, au moins un mort

Les autorités malaisiennes ont lancé des opérations de secours dimanche 9 novembre après le naufrage d'un bateau transportant 90 migrants entre la Malaisie et la Thaïlande, qui a fait au moins un mort, et alors que deux autres embarcations ont disparu.

"À ce stade, 11 personnes, dont un corps, ont été retrouvées", a déclaré dans un communiqué le directeur de l'autorité maritime de l'Etat du Kedah (nord), Romli Mustafa, prévenant que d'autres victimes pourraient être découvertes en mer.

L'accident s'est produit près de l'île thaïlandaise de Tarutao, juste au nord de celle de Langkawi, territoire malaisien touristique.

Le navire aurait chaviré il y a trois jours, a annoncé à la presse locale le chef de la police de la région, Adzli Abu Shah. Selon le média Free Malaysia Today, citant le responsable, deux autres embarcations avec sensiblement le même nombre de passagers ont également disparu.

D'après M. Adzli, les premiers éléments d'enquête suggèrent qu'un groupe de 300 migrants clandestins venus de Birmanie avait d'abord embarqué à bord d'un grand bateau qui l'a emmené près de la Malaisie.

"Cependant, alors qu'ils approchaient de la frontière, on leur a ordonné de se répartir sur trois bateaux plus petits, chacun transportant 100 personnes", a-t-il détaillé auprès de l'agence de presse nationale Bernama.

La victime confirmée est une femme apparemment membre de la communauté rohingya, persécutée en Birmanie.

"La situation des deux autres bateaux est toujours inconnue", a poursuivi M. Adzli dans des propos rapportés par le New Straits Times, précisant que les autorités maritimes avaient lancé des opérations de recherche et de secours.

Sollicitée par l'AFP, la police n'a pas donné suite dans l'immédiat.

