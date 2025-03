Réorganisation des forces de police pour une meilleure efficacité locale

Les agents de la sécurité publique au niveau communal prendront en charge un grand nombre de procédures administratives pour les citoyens et les entreprises, a annoncé le ministère de la Police lors d'une conférence de presse le 28 février.

Dans le cadre de la réorganisation du ministère, la division de la police au niveau des districts sera dissoute, et le ministère assumera cinq nouvelles missions de gestion étatique à partir du 1er mars. Il s'agit de la cybersécurité, de la sécurité aérienne, de la gestion des toxicomanes après leur processus de désintoxication, de l'examen et de la délivrance du permis de conduire, ainsi que des services de casier judiciaire.

Selon le général de division Pham Quang Tuyên, directeur adjoint du département de l'organisation du personnel dudit ministère, cette réforme vise à renforcer la présence des forces de police sur le terrain, au plus près des citoyens. La police au niveau communal assurera non seulement la protection de base, mais gérera également directement un large éventail de services administratifs.

Parmi les 53 missions auparavant confiées aux agents de sécurité publique au niveau des districts, certaines seront transférées aux autorités provinciales, tandis que d'autres seront attribuées aux forces communales. Chaque unité de sécurité publique communale comptera au moins 12 agents, et ses responsables bénéficieront de pouvoirs élargis.

Le vice-ministre de la Police, Trân Quôc To, a souligné les efforts continus du ministère pour rationaliser sa structure, rappelant que trois cycles de restructuration depuis 2017 ont permis d'améliorer l'efficacité opérationnelle en réduisant les niveaux intermédiaires. Ces réformes s'inscrivent dans le cadre de la résolution N° 18-NQ/TW, adoptée par le 12e Comité central du Parti en 2017, ainsi que du décret N°02, qui entrera en vigueur le 1er mars 2025 et établira le nouveau modèle organisationnel du ministère. Les forces de police locales ont d'ores et déjà commencé à réaffecter leur personnel, avec le transfert des agents de niveau district vers les forces provinciales ou communales.



