Renforcer l'utilisation des factures électroniques par les caisses enregistreuses

Actuellement, 92.080 établissements commerciaux sont enregistrés pour utiliser des factures électroniques générées par les caisses enregistreuses, soit 2,3 fois plus qu'à la fin de 2023.

Le nombre de factures électroniques a dépassé 1,3 milliard, soit une augmentation de 13 fois, avec un chiffre d'affaires enregistré atteignant 686.000 milliards de dôngs (26,95 milliards d’USD), soit 7,4 fois celui de l'année précédente.

Cette information a été communiquée le 31 décembre par le directeur général du Département général des impôts, Mai Xuân Thành, lors de la conférence pour examiner le travail financier et budgétaire en 2024 et proposer des tâches pour 2025.

Les autorités fiscales continueront à moderniser les systèmes techniques et à réduire les coûts liés aux factures électroniques, tout en encourageant les consommateurs à exiger ces documents. Le programme "Facture chanceuse" sera étendu pour modifier les habitudes des citoyens.

Selon Mai Xuân Thành, l'accent sera mis sur six secteurs : restauration, commerce de détail, pharmacie, loisirs, commerce de l'or et services de terrain de golf, de télécabines et de transport.

Il a exhorté les ministères, secteurs et autorités locales à continuer de collaborer étroitement avec l'administration fiscale pour intensifier la sensibilisation des vendeurs et des acheteurs aux avantages de l'utilisation des factures électroniques générées par les caisses enregistreuses.

Il a également insisté sur la mise en œuvre de mesures pour lutter contre les pertes budgétaires de l'État et sur la nécessité de sanctionner rigoureusement les infractions liées aux factures.

Le Département général des impôts appelle le gouvernement à adopter des mesures incitatives pour le programme "Facture chanceuse", pour changer le comportement des consommateurs.

