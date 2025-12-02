L'IA au service des entreprises pour conquérir des marchés exigeants

L'intelligence artificielle (IA) transforme en profondeur le monde des affaires vietnamien, contribuant à réduire les coûts, à améliorer la précision et à développer les opportunités d'exportation face à une concurrence mondiale toujours plus féroce.

Photo : Nhân Dân/CVN

Récemment, la société par actions Saigon Food (SGF), productrice de plats cuisinés frais et de produits alimentaires prêts à consommer, a annoncé avoir choisi une plateforme de traduction basée sur l'IA générative (GenAI), fournie par la compagnie singapourienne Cloud Kinetics, afin de dynamiser ses exportations.

L'adoption de l'IA pour la traduction représente une étape majeure dans la transformation numérique de Saigon Food. Grâce à la solution GenAI, l'entreprise rationalisera le traitement de ses documents pour ses opérations d'exportation internationales, améliorant ainsi la conformité et la rapidité opérationnelle.

Lê Quôc Hung, directeur général adjoint de Saigon Food, a déclaré que la solution GenAI permettait à l'entreprise d'exporter plus rapidement, avec davantage de précision, de flexibilité et d'efficacité.

Partenaire clé à l'exportation pour des marchés exigeants tels que le Japon, et bientôt l'Union européenne, les États-Unis et la République de Corée, Saigon Food traite fréquemment un volume important de documents multilingues spécialisés. Auparavant, la traduction manuelle constituait un processus long, coûteux et source d'erreurs, notamment concernant la terminologie technique liée à l'alimentation. Cela engendrait des risques de non-respect des normes de sécurité internationales, susceptibles d'affecter la réputation de l'entreprise et ses processus d'exportation.

Désormais, la traduction assistée par l'IA a révolutionné l'entreprise, renforçant sa capacité à communiquer avec ses clients et à traiter les commandes à l'exportation avec une grande précision.

Les solutions d'IA, autrefois principalement utilisées dans les secteurs de la banque, de la finance, de l'assurance et du commerce de détail, sont aujourd'hui de plus en plus adoptées par les entreprises de biens de consommation, de l'agroalimentaire, des industries manufacturières et de l'exportation.

Selon le rapport de Deloitte intitulé "AI for Business : APAC Trends in AI Adoption", 93% des entreprises au Vietnam ont mis en œuvre au moins un outil d'IA pour la communication et l'approche client, témoignant d'une forte propension à l'innovation technologique.

Une étude d'Amazon Web Services (AWS), publiée en septembre 2025, montre qu'en moins d'un an, 170.000 nouvelles entreprises vietnamiennes ont intégré l'IA à leurs opérations et à leurs services.

L'IA ouvre des perspectives inédites aux entreprises vietnamiennes, contribuant à améliorer leur efficacité opérationnelle, à réduire leurs coûts, à accroître leur chiffre d'affaires et à renforcer leur compétitivité mondiale.

Le marché de l'IA au Vietnam était évalué à environ 470 millions de dollars en 2022 et devrait atteindre 1,52 milliard de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel de près de 16 %, selon Google.

Un rapport d'AWS Vietnam souligne que l'IA est devenue un facteur clé de la performance des entreprises. Parmi celles qui ont adopté l'IA, 61% ont constaté une augmentation de leur chiffre d'affaires, avec un taux de croissance moyen de 16%. Environ 58% des entreprises prévoient que l’IA leur permettra de réduire leurs coûts d’environ 20%.

À ce jour, près de 80% des grandes entreprises mondiales ont intégré l'IA à leurs stratégies de transformation numérique. Les fabricants vietnamiens ne font pas exception à cette tendance : environ 70% des entreprises du pays prévoient d'accroître leurs investissements dans l'IA au cours des trois prochaines années.

Cette impulsion donnée à l'adoption de l'IA est renforcée par le leadership gouvernemental. Grâce à un soutien sous forme de politiques publiques, d'infrastructures technologiques et d'incitations à l'innovation, les entreprises vietnamiennes ont la possibilité d'intégrer plus profondément l'IA dans tous les aspects de leur production et de leurs opérations commerciales. Cela améliore non seulement leur efficacité interne, mais leur confère également un avantage concurrentiel sur le marché international.

VNA/CVN