La formation aux compétences numériques montre la voie aux personnes handicapées

Les signataires étaient le centre SYS Vietnam (Supporting Center for Youth’s Startup), le Centre pour le développement du commerce électronique et des technologies numériques (eComDX) du ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) et l’Association vietnamienne des jeunes handicapés.

S’inscrivant dans le cadre de l’initiative "Start-up à millions de vues - Soutien à 20 millions de jeunes Vietnamiens dans leur entrepreneuriat", menée conjointement par SYS Vietnam, TikTok Vietnam et le journal Nhân Dân (Le Peuple), cette initiative témoigne des efforts et d’un engagement fort en faveur de l’autonomisation et de l’égalité des chances pour ceux qui continuent de rencontrer des obstacles en matière d’accès à l’information, à l’éducation et à l’emploi.

Pour les personnes en situation de handicap, ce programme ouvre non seulement les portes du savoir, mais leur offre également l’opportunité d’affirmer leur valeur et leur rôle dans la société moderne.

Lors de la cérémonie de signature, les représentants des trois unités ont affirmé leur engagement à organiser des formations pratiques, à fournir diverses ressources d’apprentissage et à bâtir un écosystème reliant la création de contenu à la distribution de produits sur des plateformes numériques telles que TikTok Shop, le streaming en direct et le marketing d’affiliation.

Ce modèle d’accompagnement va au-delà de la formation théorique et s’étend au développement de modèles économiques adaptés aux capacités individuelles, à l’accès aux technologies, aux marchés et aux financements. Il comprend également des conseils sur l’engagement sur les réseaux sociaux et récompense les modèles entrepreneuriaux exceptionnels au sein de la communauté des personnes en situation de handicap.

Formation professionnelle aux handicapés

S’exprimant lors de l’événement, Nguyên Phan Huy Khôi, directeur de SYS Vietnam, a souligné que les personnes en situation de handicap ont non seulement besoin, mais méritent pleinement d’avoir la possibilité d’étudier, de travailler et de vivre selon leurs propres capacités.

Ce partenariat établit également un modèle tripartite stratégique favorisant une collaboration étroite entre l’État, les entreprises et les organisations sociales.

Selon Bùi Huy Hoàng, directeur adjoint d’eComDX, l’inclusion des personnes handicapées dans le réseau des bénéficiaires du programme contribue non seulement à créer des valeurs sociales durables, mais enrichit également l’écosystème de l'e-commerce vietnamien.

Un accès généralisé aux technologies numériques permet notamment aux personnes handicapées d’acquérir de nouvelles compétences, de développer un esprit entrepreneurial et d’améliorer proactivement leurs moyens de subsistance. Des plateformes comme TikTok Shop, le marketing d’affiliation et le streaming en direct sont d’excellents exemples d’espaces numériques où les personnes handicapées peuvent participer sur un pied d’égalité, sans barrières physiques.

Le Vietnam compte actuellement plus de 6,2 millions de personnes handicapées, dont la plupart ont un accès limité à la formation professionnelle, aux technologies ou à l’entrepreneuriat. Ce partenariat devrait ouvrir de nouvelles voies, concrétisant les aspirations des personnes handicapées et favorisant une communauté indépendante, confiante et pleinement intégrée à l’économie numérique.

Immédiatement après la cérémonie de signature, le premier programme de formation a été lancé, avec la participation d’experts en e-commerce et en technologies. Les participants ont été initiés à des compétences essentielles telles que la création de chaînes de contenu personnelles, la sélection de produits adaptés au marketing d’affiliation, l’organisation de sessions de diffusion en direct, l’application de l’IA à la production vidéo et l’utilisation d’outils d’analyse de données pour optimiser les activités de communication et les revenus.

Lancé en 2022, le programme "Start-up à millions de vues - Soutien à 20 millions de jeunes Vietnamiens dans leur entrepreneuriat" a déjà formé près de 8.000 jeunes par le biais de cours en ligne et de formations en présentiel.

VNA/CVN