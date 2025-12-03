La VNA et l’agence russe TASS renforcent leur coopération dans une nouvelle phase

Le 3 décembre, dans le cadre de sa participation à la 57ᵉ réunion du Comité exécutif de l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA) à Hainan (Chine), la directrice générale de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Vu Viêt Trang, a eu une séance de travail avec le directeur général de l’agence russe TASS, Andrey Kondrashov.

Photo : VNA/CVN

Cette rencontre visait à définir des orientations concrètes pour optimiser l’efficacité de la communication, contribuant ainsi à l’approfondissement du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie.

Les deux parties ont salué la mise en œuvre fructueuse de leur accord de coopération professionnelle, notamment en matière d’échange d’informations, d’échanges de délégations et de soutien aux correspondants permanents, permettant aux deux agences d’accomplir leurs missions respectives.

Photo : VNA/CVN

Dans une optique d’avenir, les deux parties ont convenu d’intensifier l’exploitation de leurs archives documentaires, en particulier des fonds photographiques, de renforcer le caractère pratique des échanges de délégations et de renouveler prochainement leur accord.

Les discussions ont également porté sur des défis majeurs tels que la lutte contre les fausses informations et la sécurité des reporters dans les zones de conflit ou de catastrophe naturelle.

Enfin, la VNA et TASS se sont engagées à maintenir une coordination étroite et efficace dans le cadre multilatéral de l’OANA.

VNA/CVN