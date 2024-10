La traversée de la terre et de la culture des gongs de Gia Lai au Sud

>> Une exposition de gongs de Gia Lai

>> Le premier Festival international des gongs à Gia Lai

>> Des circuits touristiques à prix cassés

Photo : Dân Tri/VNA/CVN

L’événement sur le thème "Gia Lai - Les couleurs culturelles" est co-organisé par le musée et le Comité populaire de la province de Gia Lai.

L’exposition présente une collection de plus de 200 photos et objets sur la culture et le mode de vie des minorités ethniques de Gia Lai, notamment images sur les femmes et les filles locales, jeux folkloriques, tissages de rotin et de brocart, plats cultes et fameux gongs.

Les ensembles de gongs font partie de nombreuses cérémonies et sont étroitement liés à la vie quotidienne des communautés et au cycle des saisons. Ces instruments, d’un diamètre variant de 25 à 80 centimètres, sont joués par les hommes comme par les femmes.

Photo : BVH/CVN

Les habitants des hauts plateaux du Centre croient que le jeu du gong constitue un langage privilégié entre les hommes, les divinités et le monde surnaturel. Derrière chaque gong se cache un dieu ou une déesse d’autant plus puissant que le gong est ancien. Toute famille possède au moins un gong qui témoigne de sa fortune, de son autorité et de son prestige, tout en lui assurant protection.

En 2008, l’espace de la culture des gongs a été inscrit par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (originellement proclamé en 2005).

Photo : BVH/CVN

"Notre exposition a pour objectif de préserver et de promouvoir le patrimoine culturel des minorités ethniques de Gia Lai, ainsi que de présenter le patrimoine des Hauts Plateaux du Centre aux visiteurs", a déclaré Lê Thanh Tuân, directeur du Musée de la province de Gia Lai et membre du comité d’organisation de l’événement.

Gia Lai partage des frontières avec la province de Kon Tum au nord, la province de Dak Lak au sud, les provinces côtières de Quang Ngai, Binh Dinh et Phu Yên à l’est, et le Cambodge à l’ouest.

La province est le berceau de diverses minorités ethniques, telles que les Gia Rai, les Ba Na, les Xo Dang, les Thai et les Muong, et possède une riche diversité culturelle et un riche patrimoine.

Elle abrite des destinations touristiques célèbres, telles que la montagne Hàm Rông, la cascade Xung Khoeng, la réserve nationale de Kon Jang Rang et le parc national de Kon Ka Kinh.

Les habitants de Gia Lai organisent plusieurs festivals ethniques, notamment le festival annuel des gongs des hauts plateaux du Centre en novembre pour promouvoir l’espace de la culture des gongs.

Gia Lai possède la plus grande collection de gongs parmi les cinq provinces des hauts plateaux du Centre, avec plus de 5.600 ensembles de gongs, dont 930 ensembles rares.

Un projet de préservation de la culture des gongs, d’un coût de 16,4 milliards de dôngs (689.300 USD), vise à sensibiliser à la protection des valeurs culturelles et du patrimoine des minorités ethniques, à stimuler le développement économique et à améliorer le niveau de vie de la population locale.

L’exposition "Gia Lai - Les couleurs culturelles" est ouverte tous les jours de 9h à 17h jusqu’au 10 novembre au 65, rue Ly Tu Trong, 1er arrondissement.

VNA/CVN