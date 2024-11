Renforcer les liens avec le Qatar dans les technologies de l'information

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, le 31 octobre à Doha, le ministre de la Communication et des Technologies de l'Information du Qatar, Mohammed bin Ali bin Mohammed Al Mannai, dans le cadre de sa visite officielle au Qatar.

Le dirigeant vietnamien a souhaité que les deux parties déploient des projets de coopération spécifiques, notamment dans les domaines de la cybersécurité, de la construction de centres de données nationaux et spécialisés. Il a demandé au Qatar d'accorder des prêts préférentiels, un transfert de technologie et une formation des ressources humaines au Vietnam dans ce domaine.

Le responsable qatarien a déclaré que les deux parties avaient également discuté au niveau ministériel et étaient convenues de promouvoir la coopération dans les domaines des télécommunications, des semi-conducteurs, des centres de données... ainsi que d’accélérer la coopération en matière de cybersécurité.

Il a souhaité que le Vietnam ouvre un centre d'entreprises technologiques au Qatar pour sortir des produits et fournir des services non seulement au Qatar mais à l'ensemble de la région. Le ministre a également déclaré que le Qatar créerait un groupe de travail pour établir des liens et promouvoir la coopération avec le Vietnam dans ce domaine. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé que c'était une idée tout à fait réalisable.

Selon le chef du gouvernement vietnamien, l’émir du Qatar est très intéressé par la cybersécurité tandis que le Vietnam se classe au 17e rang mondial en matière de cybersécurité et peut coopérer pleinement et efficacement avec le Qatar dans ce domaine. Les deux parties vont négocier et signer un accord intergouvernemental relatif à la cybersécurité.

Pham Minh Chinh a demandé au ministre de la Communication et des Technologies de l'Information du Qatar et au ministre de l'Information et de la Communication du Vietnam de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau conclus.

