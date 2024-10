Hanoï

Le Premier ministre chinois rend hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée

>> Vietnam - Chine : resserrer les liens entre les deux Partis communistes

>> Entrevue entre le dirigeant vietnamien Tô Lâm et le Premier ministre chinois Li Qiang

>> Le PM vietnamien préside la cérémonie d’accueil officiel du PM chinois Li Qiang

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Li Qiang a déposé la gerbe en mémoire du Président Hô Chi Minh, héros de la libération nationale et grand homme de culture du Vietnam.

Il s’agit de la première visite au Vietnam d’un Premier ministre chinois depuis 11 ans et également de la première de Li Qiang en tant que Premier ministre chinois, ce qui démontre l’estime du Parti et de l’État chinois et de Li Qiang lui-même pour les relations avec le Vietnam.

Cette visite devrait contribuer à renforcer les relations entre les deux Partis et les deux pays de manière intensive, concrète et globale, en répondant aux aspirations et aux intérêts communs des peuples des deux pays, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Cette visite s’inscrit dans le contexte de la célébration du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (18 janvier 1950-2025), ainsi que de la visite d’État du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping au Vietnam en décembre 2023 et de celle du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm en Chine en août, et de la visite en Chine du Premier ministre Pham Minh Chinh à l’occasion de la réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial et des séances de travail en Chine en juin.

Elle s’inscrit dans la continuité de la tradition des échanges de haut niveau entre les deux partis et les deux pays, et revêt une grande importance pour renforcer davantage le partenariat de coopération stratégique global, favorisant la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique dans la direction des "six plus".

VNA/CVN