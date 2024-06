Le FPV félicite les musulmans à HCM-Ville à l'occasion de la fête Raya Idil Adha

L'antenne du Comité du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) à Hô Chi Minh-Ville a organisé le 12 juin une rencontre avec le Conseil municipal représentatif de la communauté musulmane et des représentants des mosquées et des oratoires à l'occasion de la fête Raya Idil Adha.

S'adressant à l'événement, Pham Minh Tuân, vice-président du Comité municipal du FPV a hautement apprécié le conseil représentatif de la communauté musulmane, les conseils d'administration des mosquées et des oratoires de la ville pour défendre l'esprit de vertu de Nabi Muhammad, élevant ainsi la fierté nationale, accompagnant les résidents locaux pour surmonter les difficultés et les défis, et participant positivement aux activités caritatives et aux mouvements d'émulation de la ville.

Leurs actions ont contribué à améliorer la vie matérielle et spirituelle des habitants de la ville en général et des musulmans en particulier, contribuant ainsi à promouvoir le développement économique et à maintenir la stabilité politique, a-t-il déclaré.

Pham Minh Tuân a émis son espoir qu'ils continueront à collaborer avec les comités du FPV à tous les niveaux pour sensibiliser les musulmans à l'intégration et au développement du pays.

Châu Ly, chef du bureau du Conseil représentatif de la communauté musulmane de la ville, a déclaré que les musulmans de la ville sont encore confrontés à de nombreuses difficultés. Cependant, grâce au soutien des autorités, des agences et organisations locales, leur vie est restée relativement stable.

Le Conseil représentatif a mené à bien son travail de communication afin que les conseils de gestion des mosquées et des oratoires comprennent et respectent les politiques du Parti et les lois de l'État, a-t-il souligné.

