Le PM vietnamien préside la cérémonie d’accueil officiel du PM chinois Li Qiang

Il s'agit de la première visite au Vietnam d'un chef du gouvernement chinois depuis 11 ans et également de Li Qiang en tant que Premier ministre chinois, ce qui démontre l'estime du Parti et de l'État chinois et de Li Qiang lui-même pour les relations avec le Vietnam.

Une expo photo



Cette visite devrait contribuer à renforcer les relations entre les deux Partis et les deux pays de manière intensive, concrète et globale, répondant aux aspirations et intérêts communs des peuples des deux pays, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Les deux Premiers ministres ont passé en revue la garde d'honneur, puis ont visité une exposition sur le Vietnam et son peuple ainsi que sur les relations florissantes entre les deux pays, organisée conjointement par le Bureau du gouvernement et l'Agence Vietnamienne d'Information, avant de s'entretenir.

Auparavant, après son arrivée à Hanoï le 12 octobre après-midi, le Premier ministre chinois Li Qiang avait rencontré le secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm.

Une grande importance

Au cours de sa visite, le Premier ministre chinois devrait rencontrer le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân et se joindre au Premier ministre Pham Minh Chinh pour assister au Forum d'affaires Vietnam - Chine et à d'autres activités.

Cette visite entre dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (18 janvier 1950-2025), ainsi que de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping au Vietnam en décembre 2023 et de celle de son homologue vietnamien Tô Lâm en Chine en août, et de la visite en Chine du Premier ministre Pham Minh Chinh à l’occasion de la réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial et des séances de travail en Chine en juin.

Elle s’inscrit dans la continuité de la tradition des échanges de haut niveau entre les deux Partis et les deux pays, et revêt une grande importance pour renforcer le partenariat de coopération stratégique global, favorisant la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique dans la direction des "six plus".

Le premier partenaire commercial



La Chine a toujours été le premier partenaire commercial du Vietnam et son deuxième plus grand marché à l'exportation. Le Vietnam est le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN et le 5e dans le monde. Les échanges comerciaux bilatéraux ont atteint 171,9 milliards d'USD en 2023 et 148,6 milliards au cours des neuf premiers mois de 2024.

Les investissements de la Chine au Vietnam ont atteint 4,47 milliards d'USD avec 707 projets en 2023, ce qui en fait le 4e plus grand investisseur au Vietnam en termes de capital enregistré et le plus grand en nombre de projets. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la Chine était le deuxième plus grand investisseur étranger au Vietnam avec un capital enregistré totalisant 3,2 milliards d'USD, représentant 13% des IDE au Vietnam. En août 2024, la Chine avait investi 29 milliards d'USD au Vietnam, se classant au 6e rang parmi les 148 pays et territoires investissant au Vietnam avec plus de 4.800 projets.

