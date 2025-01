La culture - pont reliant le Vietnam et la Russie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue russe Mikhaïl Michoustine, qui est en visite officielle au Vietnam, ont assisté à un concert organisé le 15 janvier à Hanoï en l’honneur du 75 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie.

Photo : VNA/CVN

Le concert a vu la participation d’artistes ayant fait des études dans de prestigieuses écoles de musique en Russie, démontrant les sentiments spéciaux et l’amitié traditionnelle cultivés par les dirigeants et les peuples des deux pays au fils des années.

S’exprimant à cette occasion, le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a passé en revue le processus de développement des relations Vietnam - Russie ces 75 dernières années, affirmant que la coopération bilatérale en matière culturelle, sportive et touristique avait obtenu des progrès remarquables et que les échanges entre les deux peuples étaient de plus en plus intensifiés.

Le Vietnam considère la culture comme un "pont spécial" reliant les deux pays et contribuant à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles, pour le développement durable, la paix et la stabilité dans le monde, a estimé le ministre vietnamien.

De son côté, la ministre russe de la Culture, Olga Lioubimova, a rappelé la rencontre du président russe Vladimir Poutine avec des Vietnamiens diplômés des universités soviétiques et russes, dans le cadre de sa visite au Vietnam en 2024.

La coopération entre la Russie et le Vietnam dans la formation musicale est promue de plus en plus, a ajouté la ministre russe.

VNA/CVN