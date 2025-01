La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh vise à booster les liens entre le Vietnam et la Pologne

La visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Pologne, du 16 au 18 janvier, à l'invitation de son homologue polonais Donald Tusk, devrait contribuer à renforcer l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et ce pays européen, en les rendant plus profondes et plus efficaces.

>> La tournée du PM en Europe véhicule des messages importants sur les aspirations du pays

>> Consolidation de l’amitié de longue date entre le Vietnam et la Pologne

La visite intervient dans un contexte où les relations entre le Vietnam et la Pologne sont en plein essor, marquant les 75 ans de leurs relations diplomatiques.

Le Vietnam et la Pologne ont établi leurs relations diplomatiques le 4 février 1950. Au cours des 75 dernières années, leurs liens se sont développés dans divers domaines, notamment la politique, l'économie, la culture, la science et l'éducation. Le peuple vietnamien apprécie grandement le soutien actif et l'aide précieuse du gouvernement et du peuple polonais, tant au cours de la lutte passée du Vietnam pour la libération nationale que du processus actuel de développement national.

Photo : VNA/CVN

Des années 1960 aux années 1990, la Pologne a contribué à la formation de plus de 4.000 étudiants et scientifiques vietnamiens, ainsi que de plus de 3.500 travailleurs qualifiés, principalement dans les industries du charbon et de la construction navale.

Dans le cadre de sa politique étrangère ouverte à l'égard de l'Asie, la Pologne a attaché une grande importance au rôle et à la position du Vietnam, soulignant que le Vietnam est un partenaire prioritaire en Asie du Sud-Est.

Des visites mutuelles à tous les niveaux ont été maintenues entre les deux pays. Plus récemment, lors de la 15e réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (WEF) à Dalian, en Chine, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le président Andrzej Duda le 25 juin 2024. Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté commune d'élever les relations bilatérales à un nouveau palier dans un futur proche.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé la ferme détermination du Vietnam à développer son amitié traditionnelle et sa coopération multiforme avec la Pologne, exprimant sa profonde gratitude pour le soutien inestimable de la Pologne à la sauvegarde et au développement nationaux du Vietnam. Il a notamment remercié la Pologne pour sa solidarité et son aide à la communauté vietnamienne sur place après le tragique incendie d'un centre commercial en mai 2024.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux deux pays de continuer à renforcer leurs liens par des échanges de haut niveau, notamment par le biais de visites de délégations du Parti, et de promouvoir les liens économiques, commerciaux, d'investissement, culturels et interpersonnels. Il a également affirmé que le Vietnam faciliterait l'importation de produits polonais de grande valeur tels que les machines et les navires.

Le président Andrzej Duda, à son tour, a noté qu'il était impressionné par les réalisations socio-économiques du Vietnam et a souligné que le Vietnam était le plus grand partenaire de son pays en Asie du Sud-Est. Il a également salué les contributions de la communauté vietnamienne en Pologne. Le président a exprimé son espoir que le Vietnam faciliterait l'importation de produits polonais et renforcerait la coopération dans de nouveaux secteurs tels que les énergies renouvelables et le tourisme.

La coopération entre les organes législatifs des deux pays n'a cessé de croître. La 15e Assemblée nationale du Vietnam a créé un groupe parlementaire d'amitié Vietnam-Pologne, tandis que la Pologne a créé des groupes correspondants au Sénat et à la Diète.

Sur les plateformes multilatérales, les pays collaboreront étroitement dans des forums tels que les Nations unies et soutiendront les relations de l'ASEAN avec la Pologne et l'Union européenne (UE). Ils prévoient également d'organiser des échanges culturels et artistiques dans chaque pays en 2025 pour célébrer 75 ans de relations diplomatiques.

Coopération économique et commerciale

Le Vietnam est désormais le premier partenaire commercial de la Pologne en Asie du Sud-Est, et la Pologne est le premier partenaire du Vietnam en Europe centrale et orientale. Le commerce bilatéral a connu une croissance constante ces dernières années, atteignant 2,11 milliards d'USD en 2020, 2,57 milliards d'USD en 2021, 2,56 milliards d'USD en 2022, 2,82 milliards d'USD en 2023 et 3,43 milliards d'USD en 2024.

Les principales exportations du Vietnam vers la Pologne comprennent les ordinateurs, l'électronique, les machines, les vêtements, les fruits de mer, le riz, le café, le poivre, les bonbons et les produits agricoles. Parallèlement, il importe de Pologne du lait en poudre, des produits pharmaceutiques, des équipements pour l'industrie du charbon, des fournitures pour la construction navale et de la ferraille.

La Pologne a ratifié l'accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) mais n'a pas encore approuvé l'accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA). Par conséquent, lors de récentes réunions, le Vietnam a continuellement appelé la Pologne à accélérer la ratification de l'EVIPA et à encourager la Commission européenne à lever l'avertissement de "carton jaune" (INN) contre les exportations aquatiques vietnamiennes.

En novembre 2024, la Pologne avait investi dans 33 projets au Vietnam, avec un capital social total de 473,82 millions d'USD, se classant au 34e rang sur 147 pays et territoires investissant au Vietnam.

Lors de la consultation politique bilatérale au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères le 30 mai 2024, les deux parties ont convenu de mettre en œuvre activement le mécanisme de consultation pour la coopération économique entre le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le ministère polonais du Développement et de la Technologie. Ils ont également discuté de la création d'un comité intergouvernemental sur la coopération économique tout en convenant de continuer à mettre en œuvre efficacement l'EVFTA, de faciliter les exportations vers les marchés de l'autre et d'encourager les entreprises polonaises à accroître leurs investissements au Vietnam, en particulier dans les domaines correspondant aux atouts de la Pologne et à la demande du Vietnam.

Le secrétaire d'État au ministère polonais des Affaires étrangères Władysław Teofil Bartoszewski, lors de sa visite au Vietnam en décembre 2024, a souligné l'intérêt des entreprises polonaises pour le développement du secteur de l'énergie, notamment l'industrie du charbon, ainsi que les technologies vertes et les technologies numériques. Ce sont des secteurs sur lesquels le Vietnam se concentre également, offrant de nouvelles directions pour la coopération future.

En termes de coopération au développement, la Pologne a engagé une ligne de crédit mixte de 280 millions d'USD au Vietnam. En 2008, les deux parties ont notamment signé un accord de crédit pour un projet de laboratoire d’essai de modèles de navires, d’une valeur de 16,47 millions d’euros (environ 20 millions d'USD) en financement d’APD. Lors de la visite du président Andrzej Duda en 2017, la Pologne et le Vietnam ont signé un accord financier d’une valeur de 250 millions d’euros.

La Pologne a notamment été l’un des premiers pays de l’UE à aider le Vietnam pendant la pandémie de COVID-19, en faisant don de 1,4 million de doses de vaccin et de 8 tonnes de fournitures médicales d’une valeur de 4 millions de d'USD.

La coopération dans d’autres domaines tels que la défense, la sécurité, l’éducation, l’agriculture, la culture a également continué de progresser. Des années 1960 au début des années 1990, la Pologne a aidé le Vietnam à former plus de 4.000 étudiants et scientifiques, ainsi que plus de 3.500 travailleurs qualifiés, principalement dans l’extraction du charbon et la construction navale. En 2017, les deux parties ont signé un nouvel accord sur l’éducation, s’engageant à offrir 20 bourses par an et à accueillir 20 étudiants polonais pour des stages au Vietnam.

La communauté vietnamienne en Pologne, qui compte environ 25.000 personnes, est connue pour sa solidarité, son dévouement à la patrie et ses précieuses contributions à la Pologne et aux relations bilatérales.

Avec les bases solides établies au cours des 75 dernières années, la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Pologne marque une étape importante, ouvrant la voie à une nouvelle dynamique dans les relations bilatérales entre le Vietnam et l'Europe centrale et orientale.

VNA/CVN