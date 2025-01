Pourquoi Phu Quôc a-t-elle été choisie comme ville hôte de l’APEC 2027

Photo : Sun Group/CVN

Lors de sa visite à la ville de Phu Quôc, dans la province de Kiên Giang, le 14 janvier, le président de la République Luong Cuong a déclaré que 2027 marquerait la 3e fois que le Vietnam assumerait la présidence de l’APEC, et que le lieu désigné pour l’événement, c’est Phu Quôc.

L’île des perles se trouve devant une nouvelle opportunité dans l’ère d’ascension nationale, avec le potentiel de devenir une destination emblématique pour des événements de renommée mondiale. En effet, peu d’endroits comme Phu Quôc peuvent et parviennent, jour après jour, à répondre pleinement aux exigences communes des destinations événementielles mondiales, telles que des politiques de visas ouvertes, des liaisons aériennes pratiques et des infrastructures touristiques de qualité dans un environnement naturel exceptionnel.

L’une des raisons pour lesquelles de plus en plus d’événements nationaux et internationaux choisissent Phu Quôc comme lieu est le système d’infrastructures qui est en cours d’achèvement et de développement à un rythme extraordinaire.

Photo : Sun Group/CVN

Weichun Liu, Pdg de KKday, l’une des plus grandes plateformes touristiques au monde, a exprimé son étonnement face au développement de Phu Quôc : "Je suis venu ici pour la première fois en 2022 et j’étais déjà impressionné par le projet de téléphérique. Maintenant, quand je reviens, je vois non seulement des infrastructures et des hôtels, mais aussi de nombreux programmes, des spectacles et des marchés nocturnes. Tout semble être connecté, et je vois vraiment un écosystème se développer".

Micesnet, l’une des plateformes d’information touristique MICE les plus renommées au monde, a noté que Phu Quôc est en train de devenir une destination MICE idéale, attirant de plus en plus la communauté internationale grâce à sa variété d’expériences et à ses infrastructures haut de gamme. La ville compte 311 projets, avec un investissement total de 17,12 milliards d'USD, dont beaucoup sont des complexes de divertissement et de bien-être très compétitifs au Vietnam et dans la région.

En particulier, dans le sud de l’île, les zones du village de Hoàng Hôn et de la plage Kem ont un grand potentiel, avec des infrastructures adéquates pour accueillir des événements de grande envergure. La scène extérieure Kiss of the Sea a une capacité d’accueil de cinq mille personnes, avec une technologie d’éclairage, de son et de feux d’artifice de pointe, et un design sans précédent au monde. Pour les événements en salle, Phu Quôc dispose de deux salles de conférence pouvant accueillir jusqu’à 1.000 personnes, à la Sun Signature Gallery et à la Sun Tropical Ballroom. Les dîners et réceptions après l’événement deviennent inoubliables lorsqu’ils sont organisés sur plage Kem, l’une des plus belles plages de la planète.

En novembre 2024, Phu Quôc a accueilli 500 invités de Coca-Cola pour organiser un événement de clôture de marque dans la région Asie-Pacifique. Le gala a eu lieu sur la scène Kiss of the Sea, avec huit technologies de feu, d’eau, de lumières, de lasers et 60 artistes internationaux. Les représentants de Coca-Cola ont déclaré : "C’est probablement le plus beau paysage du Vietnam, nous sommes très satisfaits".

Photo : Sun Group/CVN

Phu Quôc est également un terrain fertile pour plusieurs marques internationales de gestion hôtelière telles que Marriott, Accor, Hilton et IHG, avec des complexes hôteliers qui ont accueilli les mariages de millionnaires indiens, comme le JW Marriott Phu Quôc Emerald Bay Resort.

Récemment, Sun Group a signé un accord avec Accor&Ennismore pour amener la marque Rixos en Asie du Sud-Est et au Vietnam pour la première fois, avec le projet de complexe hôtelier Rixos Phu Quoc.

En décembre 2024, Sun Group a commencé la construction de la tour Aspira sur l’île Hon Thom, qui devrait être achevée en 2027. Ce complexe de loisirs, de divertissement et de vente au détail de luxe comprendra l’hôtel The Luxury Collection Hon Thom, dans l’espoir de répondre non seulement aux demandes de divertissement et de rencontres, mais aussi de devenir une nouvelle icône qui attire des millions de touristes. Il s’agira de projets de classe mondiale qui aideront l’île à remplir avec succès sa tâche d’hôte de l’APEC 2027.

Avec un potentiel visible et prévisible, Phu Quôc est bien positionnée pour être une destination idéale pour les événements mondiaux à grande échelle, notamment l’APEC 2027. D’ici la fin de l’année prochaine, Phu Quôc devrait avoir achevé son port maritime international, d’une capacité de trois à quatre mille passagers à la fois, et prévoit d’agrandir et de moderniser son aéroport international, pour être prêt à recevoir des millions de touristes internationauxchaque année.

VNA/CVN