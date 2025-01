Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son reçoit le président du groupe Makara Capital

Appréciant les activités efficaces de coopération, d'investissement et de commerce de Makara Capital au Vietnam ces derniers temps, Bui Thanh Son a indiqué que pour se préparer à une nouvelle ère, celle de développement du Vietnam, l'une des solutions proposées par le pays était de construire des centres financiers d’envergure régionale et internationale.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre a émis son espoir que Makara Capital accompagnerait Da Nang en particulier et le Vietnam en général dans le processus de perfectionnement du cadre institutionnel et de développement de centres financiers (y compris le développement des ressources humaines, l'attraction des investissements, les liens avec d'autres centres financiers dans la région et dans le monde, l’attraction d’institutions financières).

Pour sa part, le président de Makara Capital a dit qu’avec ses expériences, son groupe pouvait aider le Vietnam à développer efficacement un modèle de centre financier combiné à l'innovation dans le pays.

Selon le président de Makara Capital, le Vietnam peut s'inspirer des modèles de centres financiers de Singapour, de Dubaï et du Kazakhstan. L’élément le plus important dans la construction de centres financiers internationaux concerne les ressources humaines, leur qualité et les conditions de vie et de travail des personnes qui y travaillent. Un autre enjeu très important est la mise en place d’un système juridique garantissant la sécurité des flux de trésorerie.

Ali Ijaz Ahmad a également affirmé qu'il enverrait ses meilleurs experts à Da Nang pour aider la ville à réaliser le projet de centre financier international.

Fondé en 2005, Makara Capital Partners est une société mondiale de services financiers siégé à Singapour. Le groupe privilégie les investissements dans des domaines tels que l’innovation, les infrastructures et les énergies.

VNA/CVN