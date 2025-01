Dialogue entre les Premiers ministres vietnamien et russe et les entreprises

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue russe Mikhail Mishustin en visite officielle au Vietnam ont coprésidé le matin du 15 janvier à Hanoï, un Dialogue de haut niveau entre les entreprises du Vietnam et de la Russie, sous le thème "Développement durable du commerce, des investissements, de l'énergie et des transports entre le Vietnam et la Fédération de Russie".

>> Partenariat stratégique global Vietnam - Russie : des résultats marquants

>> Le Vietnam souhaite renforcer la coopération avec la Russie dans tous les domaines

>> Vietnam - Russie : Entretien entre les deux Premiers ministres

Photo : VNA/CVN

Sur la base des relations amicales solides et du Partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie en plein essor, les deux pays ont réalisé des progrès significatifs dans divers domaines, avec une coopération économique et commerciale comme pilier fondamental. En 2024, le commerce bilatéral a atteint 4,57 milliards d'USD, soit une augmentation de plus de 25% par rapport à 2023.

En novembre 2024, la Russie comptait 199 projets d'investissement au Vietnam, représentant un capital enregistré d'environ 990 millions d'USD. De son côté, le Vietnam avait 16 projets d'investissement en opération en Russie, avec un capital total de 1,6 milliard d'USD.

Cependant, les relations économiques, commerciales et d'investissement ne sont pas encore à la hauteur des relations politiques, diplomatiques et du potentiel unique, des opportunités exceptionnelles et des avantages compétitifs des deux nations. Ce dialogue vise à renforcer les relations économiques, commerciales et d'investissement entre le Vietnam et la Russie de manière plus approfondie, intégrale, inclusive et efficace.

Lors du dialogue, les entreprises des deux pays ont partagé les résultats de leur coopération en matière d'investissements dans divers secteurs tels que le commerce, l'énergie, les transports, la logistique, l'agriculture, la construction... Elles ont réaffirmé leur engagement à investir de manière durable et stable dans les deux nations, tout en exprimant ouvertement les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre et le développement de projets sur leurs territoires respectifs. Elles ont également proposé des mesures pour stimuler les échanges commerciaux et les investissements entre le Vietnam et la Russie dans les années à venir.

Les entreprises vietnamiennes ont mis en évidence plusieurs défis, notamment la complexité des procédures de dédouanement en Russie, le manque d'infrastructures logistiques et la nécessité d'améliorer les politiques d'investissement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Premier ministre Mikhail Mishustin ont écouté et répondu directement aux préoccupations des entreprises des deux parties. Ils ont démontré une attention particulière et un fort engagement en faveur de la levée des obstacles et du renforcement des relations entre les communautés d'affaires des deux pays, notamment en ce qui concerne les procédures administratives, le transport, la logistique et les mécanismes financiers.

Le Premier ministre Mikhail Mishustin a souligné que le gouvernement russe est toujours prêt à faciliter et à soutenir les entreprises vietnamiennes dans l'expansion de leurs activités et l'exploitation des opportunités en Russie.

Conditions les plus favorables pour les entreprises russes

Il a insisté sur l'importance de renforcer la connectivité des infrastructures logistiques, de créer un environnement favorable aux affaires et de promouvoir les projets de coopération stratégique entre les deux pays. Le Premier ministre russe a affirmé que les relations économiques bilatérales continueront de se consolider, en particulier dans des secteurs clés tels que l'énergie, l'agriculture de haute technologie et la logistique, dans le but d'atteindre un développement durable et de servir les intérêts communs des deux nations.

Dans son discours de clôture du dialogue, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Fédération de Russie repose non seulement sur une histoire commune, des liens profonds et sincères, mais aussi sur l'accompagnement des deux gouvernements et les efforts des entreprises des deux pays au cours des 75 dernières années.

Il a souligné que le Vietnam s'engage à continuer d'améliorer son environnement d'investissement, de réformer les procédures administratives et de créer les conditions les plus favorables pour que les entreprises russes puissent développer leurs activités de production et de commerce au Vietnam. Le Premier ministre a également appelé les deux parties à diversifier leurs produits, leurs chaînes d'approvisionnement et leurs marchés, afin d'encourager davantage de marchandises à accéder aux marchés respectifs.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères, aux secteurs, aux localités, et surtout aux entreprises des deux pays, de renforcer leur connexion et de partager les informations concernant les besoins spécifiques de l'une et les potentiels de l'autre. Il a également insisté sur la nécessité d'organiser des liaisons de transport, notamment par voie aérienne, maritime et ferroviaire, afin que les produits de chaque pays atteignent un plus large public.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a annoncé que le Vietnam venait de promulguer un décret sur la création, la gestion et l'utilisation du Fonds de soutien aux investissements. Il a exprimé son souhait que les entreprises russes continuent d'élargir leurs investissements au Vietnam, en particulier dans des secteurs tels que les infrastructures, l'énergie, les transports et la logistique.

Le Premier ministre a exhorté les entreprises des deux pays à faire preuve de créativité, à saisir les opportunités, à renforcer la coopération en matière d'investissement pour le développement de chaque pays et l'approfondissement des relations bilatérales.

VNA/CVN