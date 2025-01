Communiqué conjoint sur les résultats de la visite officielle du Premier ministre russe au Vietnam

Cette visite se déroule dans le contexte où les deux pays s'apprêtent à célébrer le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (30 janvier 1950).

A Hanoi, le Premier ministre russe a été reçu par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm et le président de la République Luong Cuong. Il s’est entretenu avec son homologue vietnamien Pham Minh Chinh et a eu une entrevue avec le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Les deux Premiers ministres ont co-présidé la rencontre avec les entreprises exemplaires des deux pays.

Dans une atmosphère chaleureuse et amicale, les deux parties ont discuté des contenus et orientations pour promouvoir les relations Vietnam - Russie dans les domaines de la politique, de l'économie, du commerce, des sciences et des technologies et des sciences humaines, de la défense, de la sécurité, de l'éducation et de la formation, des transports, du tourisme et autres domaines.

Les deux parties ont également discuté de questions régionales et internationales d’intérêt commun. Elles ont reconnu que le partenariat stratégique global Vietnam - Russie se développe constamment sur la base du bénéfice mutuel grâce à des échanges et des contacts politiques réguliers, notamment au plus haut niveau.

Elles ont souligné l'importance de célébrer conjointement les fêtes majeures de l'histoire des deux pays et des relations entre le Vietnam et la Russie.

Elles ont discuté et convenu de mesures visant à renforcer la coopération commerciale bilatérale, notamment en utilisant davantage les incitations de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne et ses États membres, dont les deux parties célébreront le 10e anniversaire de sa signature cette année (du 29 mai 2015 au 29 mai 2025), ainsi que la nécessité d'accroître l'offre de biens sur les marchés de l'autre.

Les deux parties ont convenu de la nécessité de développer les systèmes de transport ferroviaire et maritime ainsi que le transport multimodal de marchandises. Elles reconnaissent la nécessité d’étudier les modes de paiement pour les activités commerciales et autres transactions bilatérales.

Les deux parties ont convenu de continuer à améliorer la base juridique bilatérale pour promouvoir la coopération dans tous les domaines. Les deux parties ont salué les efforts du Comité intergouvernemental Vietnam - Russie sur la coopération économique, commerciale et scientifique et technique.

Documents de coopération

Les ministères et secteurs des deux pays ont convenu et signé des documents de coopération au cours de la visite et se sont félicités de la poursuite des échanges et des négociations de nouveaux documents de coopération dans les temps à venir.

Les deux parties ont convenu de continuer à favoriser la mise en œuvre de projets gazo-pétroliers conjoints sur le plateau continental du Vietnam et en Russie, conformément aux lois des deux pays et au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Les deux parties ont reconnu que la fourniture la Russie de pétrole et de gaz naturel liquéfié au Vietnam et de produits transformés, ainsi que le développement de nouveaux projets énergétiques, y compris des projets d'énergie renouvelable, constituent des perspectives de coopération.

Les deux parties continueront à coopérer dans la mise en œuvre du projet de construction d’un centre de recherche en sciences et technologies nucléaires au Vietnam. La Russie est prête à participer à la construction de l’industrie nucléaire nationale du Vietnam.

Les deux parties ont noté le fonctionnement stable de la coentreprise d'assemblage de voitures russes GAZ à Da Nang, dont une partie est exportée vers les pays voisins.

Les deux parties ont convenu de continuer à soutenir tous les aspects des activités du Centre conjoint de recherche scientifique et technologique tropicale Vietnam-Russie, une institution qui joue un rôle important dans le développement de la coopération scientifique et technologique bilatérale.

Les deux parties ont reconnu l’importance de poursuivre la coopération dans le domaine de l’éducation et de la formation. Elles ont convenu de continuer à soutenir la recherche et l'enseignement du russe au Vietnam, dont l'utilisation de l'Institut de langue russe Pouchkine à Hanoi, tout en renforçant et en élargissant la recherche et l'enseignement du russe et du vietnamien en Russie.

Les deux parties attachent de l'importance au développement de la coopération dans le secteur de la santé, notamment en ce qui concerne la fourniture d'équipements médicaux, de produits pharmaceutiques, la formation du personnel, la médecine nucléaire et d'autres questions d'intérêt mutuel.

Elles reconnaissent le rôle des échanges entre les peuples dans le développement de l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Russie ; se félicitent du renforcement des échanges culturels, de l'organisation régulière de journées culturelles nationales, de représentations artistiques, de projections de films et d'activités visant à renforcer la compréhension entre les peuples des deux pays par le biais d'organisations d'amitié, de médias et d'organisations sociales. Les deux parties soutiennent les efforts continus visant à simplifier les procédures de voyage pour les citoyens des deux pays.

Les deux parties ont noté avec satisfaction que la reprise des vols directs réguliers et des vols charters a contribué à accroître le trafic touristique entre les deux pays.

Elles estiment que la coopération visant à ajouter des destinations et à augmenter le nombre de vols est adaptée aux besoins de voyage des populations des deux pays. Les deux parties ont invité les agences compétentes des deux pays à accroître les échanges pour promouvoir la coopération en matière de connectivité des transports entre le Vietnam et la Russie, ainsi que pour développer le système de transport du Vietnam.

Elles reconnaissent que les relations décentralisées ont un grand potentiel et jouent toujours un rôle important dans la coopération entre le Vietnam et la Russie. Le renforcement de la coopération décentralisée répondra aux souhaits et aux intérêts des populations des deux pays et devrait se traduire par des accords concrets.

Les deux parties s’opposent au recours à des mesures restrictives unilatérales, à l’ingérence dans les affaires intérieures des États souverains, au protectionnisme et à l’application de l’extraterritorialité, qui violent les principes et les règles du droit international, notamment la Charte des Nations unies.

Les deux parties soulignent l'universalité et l'exhaustivité de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), qui constitue la base juridique de toutes les activités en mer et dans l'océan, affirmant la nécessité de maintenir l'intégrité de cette convention. Les deux parties coordonneront leurs efforts pour garantir la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation, l’aviation et la liberté des activités commerciales.

Les dirigeants des deux pays soutiennent la retenue, le non-recours à la force ou à la menace de recours à la force et le règlement des différends par des moyens pacifiques, conformément aux principes du droit international, notamment la Charte des Nations Unies et la CNUDM de 1982 ; la mise en œuvre intégrale et effective de la Déclaration de 2002 sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et saluent les efforts visant à parvenir prochainement à un code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace.

Ils soutiennent la formation d’une structure globale et durable dans les relations entre les pays d’Asie, fondée sur les principes d’égalité, de souveraineté, d’indépendance, de non-alignement et de droit international, soulignant l’importance et le soutien du renforcement du rôle central de l’ASEAN dans les affaires régionales et réaffirmant l’engagement envers le Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est de 1976.

Les deux parties se félicitent de l'intensification des échanges, de la coopération et du soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, notamment les Nations Unies, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et les mécanismes de l'ASEAN tels que le Sommet de l'Asie de l'Est, le Forum régional de l'ASEAN et la Réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN. De plus, les deux parties saluent les initiatives prises dans ces cadres pour promouvoir un ordre mondial multipolaire, équitable et durable, fondé sur les principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies, en élargissant l’espace et les opportunités pour le développement libre et réussi des nations et des associations.

Elles ont exprimé leur volonté de coopérer pour un bénéfice mutuel et une efficacité dans le cadre de l'APEC, un mécanisme de coopération économique de premier plan dans la région, en mettant l'accent sur la mise en œuvre des visions et des priorités de l'APEC et sur la résolution des problèmes pratiques, accordent une attention particulière à la promotion et au soutien des initiatives des uns et des autres, y compris lorsque le Vietnam assumera le rôle de président de ce forum en 2027.

Les deux parties ont souligné l'importance du premier sommet ASEAN-Russie (à Kuala Lumpur en 2005) et ont salué l'importance du 20e anniversaire du sommet ASEAN-Russie cette année, convenant de renforcer et d'approfondir le partenariat stratégique ASEAN-Russie, de poursuivre mettre en œuvre efficacement le Plan d'action global ASEAN-Russie pour la période 2021-2025 et se préparer à coordonner la rédaction de nouveaux documents de coopération pour la période quinquennale suivante, ainsi que le programme stratégique de coopération commerciale et d'investissement entre l'ASEAN et la Russie axé sur les domaines de l'énergie, de la production à haut contenu scientifique et technologique et de la transformation des villes numériques et intelligentes. Les deux parties ont convenu de poursuivre leur étroite coopération dans le cadre des principaux forums économiques d'Asie, tels que le Sommet des affaires et de l'investissement de l'ASEAN et le Forum économique oriental.

Elles ont salué le renforcement du partenariat de l'ASEAN avec l'Union économique eurasienne et l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) sur la base du Mémorandum d'accord sur la coopération économique entre l'ASEAN et la Commission économique eurasienne de 2018, ainsi que du Mémorandum d'accord entre le Secrétariat de l’ASEAN et le Secrétariat de l’OCS en 2005 pour promouvoir la formation d’un espace de paix, de stabilité, de sécurité égale et indivisible, de confiance, de développement et de prospérité sur le continent eurasien.

La partie russe a salué la participation active du Vietnam aux événements des BRICS en 2024 et a exprimé sa volonté de créer des conditions favorables si le Vietnam rejoint les BRICS en tant que pays partenaire.

