Le Premier ministre approuve le plan de transition du charbon vers l'énergie propre

>> Électricité : la production renouvelable devrait dépasser le charbon en 2025

>> Quang Ninh met le cap sur l’industrie verte

>> Le marché de l’énergie au Vietnam connaît des changements majeurs en 2026-2030

Photo : VNA/CVN

Il vise à mobiliser des ressources nationales et internationales pour le développement du secteur électrique, à adopter une technologie de co-combustion avec des combustibles propres pour réduire progressivement les émissions des centrales au charbon, à éliminer progressivement les installations obsolètes et inefficaces et à accélérer l'expansion des énergies renouvelables pour assurer un approvisionnement en électricité stable et abordable.

D'ici 2030, le Vietnam pilotera des systèmes de capture du carbone dans certaines centrales électriques au charbon vieillissantes et envisagera de déclasser environ 540 MW de capacité au charbon à Pha Lai et Ninh Binh si les objectifs d'efficacité et de réduction des émissions ne peuvent être atteints. Le plan prévoit également des recherches sur la co-combustion de biomasse et d'ammoniac pour réduire les émissions de CO 2 , en visant une part d'énergie renouvelable de 29,2 à 37,7%. Le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân devrait être achevé d'ici cinq ans.

D'ici 2045, le Vietnam développera au moins 1.160 MW d'énergie propre pour remplacer l'électricité au charbon et fera progressivement passer plus de 25.000 MW de capacité au charbon à la biomasse et à l'ammoniac. D'ici 2050, toutes les centrales au charbon passeront soit à des combustibles propres, soit à une technologie de captage du carbone, éliminant ainsi à terme l'utilisation du charbon dans la production d'électricité.

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement mettra en œuvre des mesures globales en matière de politique, de technologie, de finances, de coopération internationale et de transition énergétique juste tout en garantissant le bien-être social.

VNA/CVN