Le président de l'Assemblée nationale de l'Arménie termine sa visite officielle au VN

Le président de l'Assemblée nationale (AN) arménienne Alen Simonyan et sa suite ont quitté Hanoï le 23 novembre, clôturant avec succès leur visite officielle au Vietnam.

Durant sa tournée, le président de l'AN de l'Arménie, Alen Simonyan, a eu un entretien avec son homologue du Vietnam, Trân Thanh Mân. Il a également été reçu par le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm et le président vietnamien Luong Cuong.

Il s'agissait de la première visite officielle au Vietnam d'un chef de l'AN arménienne plus de 30 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, ce qui démontre que l'Arménie attache de l'importance à ses relations traditionnelles et à sa coopération multiforme avec le Vietnam dans tous les domaines.

Lors des contacts, les dirigeants des deux parties ont convenu que ces derniers temps, les relations entre le Vietnam et l'Arménie avaient connu des progrès dans tous les domaines, avec des activités d'échange et des réunions de haut niveau régulières.

En outre, la coopération économique et commerciale a été renforcée. Les échanges commerciaux au cours des dix premiers mois de 2024 a atteint près de 424 millions d'USD, soit une augmentation de 28,9% par rapport à la même période de 2023.

Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir l'échange de délégations de tous les niveaux, en déployant efficacement les mécanismes et accords de coopération existants, en contribuant à consolider la confiance politique entre les deux pays, et de promouvoir la mise en œuvre de l'accord de libre-échange Union économique eurasienne (UEEA) - Vietnam pour créer des changements forts dans la coopération économique et commerciale.

Intensifier les échanges

Le Vietnam et l’Arménie ont convenu d'intensifier les échanges et de s'informer mutuellement sur les questions d'intérêt commun et les politiques extérieures de chaque partie, de continuer à se coordonner efficacement sur les forums régionaux et de soutenir la position de l'ASEAN et du Vietnam sur la question de la Mer Orientale pour résoudre les différends par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, de la Charte des Nations unies et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, en particulier sur les questions liées à la paix, à la stabilité et au développement durable.

Les deux pays accéléreront des négociations et signeront des documents de coopération, créant un cadre juridique pour les agences, organisations, habitants et entreprises afin de promouvoir les échanges et d'explorer les opportunités de coopération et d'investissement et d'échange de biens dans chaque domaine spécifique, en particulier la quarantaine végétale et animale, la reconnaissance mutuelle de la certification de la qualité des produits et l'évitement de la double imposition.

Les hauts législateurs ont convenu de poursuivre les échanges et de parvenir à un consensus sur l'octroi de bourses aux étudiants des deux pays, de continuer à organiser des activités d'échanges culturels réguliers. Ils ont proposé que les agences compétentes des deux parties envisagent des politiques de visa préférentielles pour créer des conditions favorables aux citoyens lorsqu'ils voyagent.

En plus, pour renforcer les relations entre les deux AN, ils ont convenu d'augmenter les contacts et les échanges de délégations d'agences parlementaires et de députés, ainsi que d'expériences dans l'élaboration des lois et le perfectionnement des institutions au service du développement des activités parlementaires de chaque pays.

Les deux parties envisagent de signer un accord de coopération entre les deux AN pour créer un cadre juridique propice à l'approfondissement de la coopération interparlementaire.

La visite officielle au Vietnam du président de l'AN arménienne a été une étape importante, contribuant à promouvoir les relations bilatérales entre les deux organes législatifs et entre les deux pays dans la nouvelle période.

