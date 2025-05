Le Vietnam réinvente ses services pour stimuler le tourisme halal

Le tourisme halal représente une opportunité prometteuse, portée par la demande croissante de voyages musulmans à l’échelle mondiale. Si le Vietnam commence à exploiter ce marché, il rencontre encore des difficultés pour répondre à ses besoins culturels et religieux spécifiques.

>> Le gouvernement thaïlandais veut attirer les touristes musulmans

>> Des mesures pour attirer plus de touristes indiens à Lâm Dông

>> Hanoï cherche à développer le tourisme Halal

Photo : CTV/CVN

Avec plus de 1,9 milliard de musulmans dans le monde, le tourisme halal est en plein essor. Le marché mondial du tourisme halal était estimé à environ 266 milliards de dollars en 2023. Il devrait atteindre 276 milliards de dollars en 2024 et 350 milliards de dollars d’ici 2030.

La Dr. Trinh Thi Thu Hà, rectrice du Collège de commerce et de tourisme de Hanoï, a souligné que le tourisme musulman est devenu une tendance mondiale et joue un rôle de plus en plus essentiel dans le secteur touristique de nombreux pays.

Conscient du vaste potentiel de ce marché, le Premier ministre a approuvé le 14 février 2023 une stratégie nationale intitulée "Renforcer la coopération internationale pour développer l’industrie halal au Vietnam d’ici 2030". En 2024, le pays a lancé l’Autorité vietnamienne de certification halal (HALCERT) et instauré des normes nationales pour les produits et services halal. Les autorités touristiques vietnamiennes ont également intensifié leurs campagnes promotionnelles pour attirer les voyageurs musulmans.

Malgré ces efforts, le Vietnam manque encore d’infrastructures et de services adaptés aux visiteurs musulmans, ce qui le rend moins attractif pour cette population. Ramlan Osman, directeur de HALCERT, a souligné qu’un tourisme adapté aux musulmans répond à des critères spécifiques. Ces critères incluent une alimentation certifiée halal, des lieux de prière, des services adaptés au Ramadan, l’intimité dans les lieux de divertissement, comme des espaces séparés pour les hommes et les femmes, et des options de visites adaptées aux familles.

Il a souligné que l’un des plus grands défis pour les voyageurs musulmans est la nourriture. La cuisine vietnamienne est délicieuse, mais si elle ne répond pas aux normes halal, ils ne peuvent pas la déguster.

Construire un écosystème touristique halal complet

Exploiter le marché du tourisme halal ne se résume pas à suivre une tendance : c’est une stratégie de croissance durable qui ouvre les portes du monde musulman au sens large. Mais la réussite commence par la compréhension de la culture.

L’ambassadeur de Palestine au Vietnam, Saadi Salama, a souligné l’importance de la sensibilisation culturelle. Savoir saluer ou savoir quels cadeaux sont appropriés pour les musulmans contribue à bâtir des relations plus solides et plus respectueuses, a-t-il souligné.

Son point de vue a été partagé par l’ambassadeur d’Azerbaïdjan au Vietnam, Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, qui a déclaré que les musulmans considèrent l’islam non seulement comme une religion, mais aussi comme un mode de communication et de comportement. Les touristes musulmans s’attendent à être respectés, accueillis et à ce que leurs besoins en matière de nourriture, de prière et d’activités religieuses soient satisfaits lorsqu’ils viennent au Vietnam.

Lorsque leurs besoins en nourriture, en prière et en pratiques religieuses sont satisfaits, ils réagissent avec chaleur et soutien à la communauté locale, a-t-il ajouté.

Pour développer le tourisme et accueillir les touristes musulmans, le Vietnam a besoin d’un écosystème halal comprenant des produits, des services, des infrastructures, des ressources humaines et des politiques de soutien au tourisme halal.

Hanoï ouvre la voie

Photo : VNA/CVN

Selon Dang Huong Giang, directrice du Département du tourisme de Hanoi, la ville élabore une feuille de route stratégique pour faire de la capitale une destination musulmane. D’ici 2030, Hanoï vise à établir un écosystème touristique halal complet, en commençant par des zones réservées aux musulmans dans les quartiers dans le centre-ville.

Les objectifs incluent la certification halal d’au moins 10 à 20 hôtels et la garantie que 30% des restaurants du centre-ville proposent des plats halal. La ville investit également dans des programmes de formation pour les entreprises du tourisme, en partenariat avec des organisations internationales et des établissements universitaires, afin de former une main-d’œuvre qualifiée pour servir les voyageurs musulmans.

Le Collège de commerce et de tourisme de Hanoi a récemment inauguré le Centre de formation halal, qui propose des cours halal de base et avancés et promeut un programme d’études conforme à la norme nationale TCVN 14230:2024 relative au tourisme musulman.

Il a également signé des accords de coopération stratégique avec des partenaires locaux et internationaux afin de proposer des formations pratiques, de développer des produits et services conformes aux normes halal et de promouvoir conjointement le tourisme vietnamien auprès de la communauté musulmane mondiale.

VNA/CVN