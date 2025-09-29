Le vice-président de l’AN Nguyên Duc Hai en Grèce pour renforcer les liens

La prochaine visite officielle en Grèce du vice-président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Nguyên Duc Hai, revêt une grande importance pour renforcer la confiance politique entre le Vietnam et la Grèce et témoigne de la volonté des deux parties de consolider leurs liens bilatéraux, y compris leur coopération parlementaire, selon l’ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong.

Photo : VNA/CVN

La diplomate a indiqué que cette visite, qui se déroulera du 30 septembre au 3 octobre, coïncidera avec la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Elle vise à déployer les récents accords de haut niveau, notamment ceux atteints lors de la rencontre entre les Premiers ministres vietnamien Pham Minh Chinh et grec Kyriákos Mitsotakis lors de la 3e Conférence des Nations unies sur l’Océan (UNOC3), en juin 2025.

Au cours de sa visite, Nguyên Duc Hai devrait s’entretenir avec le premier vice-président du Parlement grec, Ioannis Plakiotakis ; rencontrer le vice-président grec Kostis Hatzidakis ; travailler avec le Groupe parlementaire d’amitié Grèce-Vietnam, dirigé par sa présidente Makrh Zoh Zetta ; et rencontrer le secrétaire général du Parti communiste grec et des membres de la communauté vietnamienne en Grèce, notamment la famille du héros des forces armées populaires Nguyên Van Lâp (Kostas Sarantidis).

Lors d’une récente cérémonie célébrant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Grèce, le premier vice-président du Parlement grec, Ioannis Plakiotakis a présenté Kostas Sarantidis Nguyên Van Lâp et sa famille comme un karma entre les deux pays, et une preuve de l’amour et de l’admiration que le peuple grec porte au Vietnam.

Il s’est dit convaincu que cette visite renforcerait les liens parlementaires et la coopération globale. À l’occasion de cette visite, l’ambassade du Vietnam et New Star Art rendra publique la version grecque du premier volume de "Recueil des articles choisis du Président Hô Chi Minh (1920-1969)", traduit de l’anglais sous licence des éditions Thê gioi.

La diplomate a souligné les sentiments chaleureux mutuels entre les peuples des deux pays, fondés sur des valeurs communes telles que l’engagement en faveur de la paix, le respect du droit international, en particulier la Charte des Nations unies et la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), et la fierté du patrimoine culturel et historique.

La Grèce a toujours soutenu le Vietnam, de la résistance anti-américaine à la réponse à la pandémie de COVID-19, en passant par le développement socio-économique. Elle a été parmi les premiers pays de l’UE à ratifier l’Accord de partenariat et de coopération (APC) UE-Vietnam et a approuvé l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) et l’Accord de protection des investissements (EVIPA).

La Grèce a également soutenu l’adhésion du Vietnam au Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour la mandat 2023-2025 et a récemment soutenu la reconnaissance par l’UNESCO du complexe culturel vietnamien Yên Tu–Vinh Nghiêm–Côn Son, Kiêp Bac.

Si le volume des échanges commerciaux reste modeste, atteignant près de 350 millions de dollars au cours des sept premiers mois de 2025, il a progressé de plus de 12% sur un an et affiche une croissance régulière. Le potentiel de coopération reste élevé, notamment dans des domaines tels que le transport maritime, les produits industriels et agricoles, les hautes technologies, l’innovation, le travail, le tourisme, l’éducation et l’édition.

La Grèce s’est également déclarée prête à servir de passerelle pour l’engagement du Vietnam avec l’UE, les Balkans et la Méditerranée. De même, le Vietnam s’engage à faciliter les liens de la Grèce avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Selon la diplomate, cette visite souligne le rôle croissant de la diplomatie parlementaire dans le renforcement des relations bilatérales. En amont de cette visite, le Comité permanent de la XVe Assemblée nationale a approuvé la création du Groupe parlementaire d’amitié Vietnam - Grèce, dirigé par Pham Dinh Toan, qui accompagnera le vice-président de l’Assemblée nationale lors de cette visite, témoignant ainsi de l’engagement du Vietnam à approfondir les liens interparlementaires. L’objectif est d’établir un partenariat formel entre les groupes parlementaires d’amitié des deux pays, facilitant les échanges réguliers, la collaboration législative, la transformation numérique des activités parlementaires et d’autres initiatives concrètes.

En outre, les deux parties devraient renforcer leur coopération au sein d’instances multilatérales telles que l’Union interparlementaire (UIP) et le Partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP), contribuant ainsi à la paix et à la sécurité régionales, ainsi qu’à des réponses conjointes aux menaces non traditionnelles telles que le changement climatique et la cybersécurité. Ces efforts renforcent non seulement les liens entre les deux organes législatifs, mais apportent également des avantages tangibles aux peuples des deux nations et jettent des bases solides pour une coopération à long terme entre le Vietnam et la Grèce, a-t-elle conclu.

