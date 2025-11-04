Affaires ethniques

Renforcer la coopération internationale pour valoriser les réalisations du Vietnam



Le Comité des Affaires ethniques et religieuses et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) ont signé, le 4 novembre à Hanoï, un protocole d’accord visant à renforcer la coopération pour un développement durable, équitable et une meilleure intégration internationale dans le domaine des affaires ethniques.

La cérémonie de signature a été co-présidée par le vice-ministre des Affaires ethniques et religieuses, Y Thông, et Mme Ramla Khalidi, représentante résidente du PNUD au Vietnam.

Élaboré sur la base de la coopération égalitaire, du respect mutuel et sans caractère juridiquement contraignant, le protocole d’accord établit un cadre de coordination entre les deux parties dans les domaines d’intérêt commun.

Selon l’accord, la coopération couvrira la période 2025-2030, avec une vision à l’horizon 2045, et portera sur plusieurs axes prioritaires.

Premièrement, la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD), ainsi que des recommandations du Comité CERD et autres mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’Homme relevant du mandat du ministère des Affaires ethniques et religieuses, conformément à la Décision N°1567/QĐ-TTg du 12 décembre 2024 du Premier ministre vietnamien.

Deuxièmement, le partage d’expériences et la coopération dans certains domaines d’action ethnique : soutien au développement des moyens de subsistance et à l’entrepreneuriat, sensibilisation à l’intégration internationale, promotion de l’économie verte, de l’économie circulaire et de la transformation numérique.

Troisièmement, la collaboration dans le traitement de questions thématiques telles que l’augmentation de la participation des minorités ethniques dans les postes de direction publique, la protection de l’environnement et l’adaptation au changement climatique.

Quatrièmement, la coopération dans la communication internationale sur les réalisations du Vietnam dans le domaine des affaires ethniques.

Les deux parties sont convenues de maintenir un mécanisme d’échange d’informations, de consultations périodiques, de co-organiser conférences, séminaires, formations et actions de communication, tout en assurant transparence, reconnaissance et valorisation mutuelle des contributions. Le protocole d’accord prend effet dès sa signature, pour une durée de cinq ans, renouvelable sur accord bilatéral.

Le vice-ministre Y Thông a souligné que cet accord marquait une étape importante dans les relations entre le Vietnam et l’ONU, en particulier entre le ministère des Affaires ethniques et religieuses et le PNUD, dans l’objectif commun de promouvoir un développement durable, équitable et inclusif.

Grâce à cette coopération, le Vietnam souhaite mobiliser plus efficacement ressources, expertises et initiatives mondiales au service du développement durable des zones peuplées de minorités ethniques et des régions montagneuses, a-t-il dit.

Pour sa part, Mme Ramla Khalidi a affirmé que ce protocole d’accord établissait un cadre stratégique aligné sur les programmes nationaux ciblés du Vietnam et les Objectifs de Développement durable.

Elle a salué une nouvelle phase de partenariat prometteuse prolongeant une coopération fructueuse de longue date entre le PNUD et le gouvernement vietnamien, tout en réaffirmant l’engagement commun en faveur du développement inclusif et de la protection des droits des communautés ethniques dans tout le pays.

