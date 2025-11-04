Clôture de la 17e conférence internationale sur la Mer Orientale à Dà Nang

La 17 e conférence internationale sur la Mer Orientale s’est achevée à Dà Nang le 4 novembre après deux jours d’échanges approfondis sur le rôle de l’ASEAN et l’importance de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Photo : VNA/CVN

Les délégués ont participé à deux séances spéciales : un dialogue des ambassadeurs et un forum de la jeune génération afin de partager des perspectives multidimensionnelles sur la situation et les développements dans la région de la Mer Orientale ; et de rechercher de nouvelles idées pour protéger la paix et maintenir l'ordre fondé sur le droit dans la région.

Le vice-ministre australien des Affaires étrangères et du Commerce, Matt Thistlethwaite, a affirmé l'importance de la CNUDM pour la paix, la stabilité et le règlement pacifique des différends internationaux. Le respect du droit maritime international est une condition essentielle à la sécurité économique et à la prospérité des nations. L’Australie, a-t-il affirmé, reste attachée aux règles et institutions internationales face aux bouleversements géopolitiques actuels.

Les représentants de l’Union européenne, du Canada, de l’Allemagne, du Japon et du Vietnam ont réaffirmé que le maintien de la paix et de la stabilité en Mer Orientale était une responsabilité commune de la communauté internationale. Ils ont appelé à une application stricte de la CNUDM, à la défense de la liberté de navigation et à un renforcement de la coopération multilatérale, notamment dans le domaine de développement de l’économie bleue.

Les experts ont reconnu que le rôle central de l’ASEAN est mis à l’épreuve par les rivalités des grandes puissances. Le bloc doit renforcer son unité et sa capacité collective pour faire face aux défis croissants, tout en accélérant les négociations sur un Code de conduite (COC) substantiel et contraignant.

Clôturant la conférence, le Dr. Nguyên Hung Son, directeur de l’Académie diplomatique du Vietnam, a estimé la qualité des débats, soulignant que les propositions formulées contribueront à renforcer le rôle central de l’ASEAN et à garantir la mise en œuvre effective de la CNUDM, fondement essentiel pour la paix, la stabilité et le développement dans la région.

VNA/CVN