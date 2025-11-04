10e session de l’AN : renforcer l’efficacité des percées stratégiques

Dans le cadre de la 10 e session de la XV e législature de l’Assemblée nationale, le Premier ministre Pham Minh Chinh a pris part, dans l’après-midi du 4 novembre, au débat en groupe consacré au projet de documents soumis au XIV e Congrès national du Parti.

>> Réussir la mise en œuvre de la résolution du Comité du Parti de l’Assemblée nationale

>> L’AN consacre la troisième semaine de sa 10e session aux travaux législatifs

>> L'AN examine réduction et la simplification des procédures d'investissement et d'affaires

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a salué cette méthode de travail jugée "pertinente et efficace" car elle permet à un grand nombre de députés d’exprimer leurs opinions et d’enrichir la qualité des contributions. Le Premier ministre a également répondu à plusieurs questions soulevées par les députés du groupe 11.

Abordant la question du grand bloc d’union nationale, il a rappelé que la solidarité constituait "un pilier essentiel de la nation".

Concernant les trois percées stratégiques (institutions, infrastructures, ressources humaines), le chef du gouvernement a souligné que ces priorités, fixées dès le XIe Congrès, demeurent pleinement d’actualité et doivent être renforcées pour accompagner le développement du pays.

Selon le Premier ministre, les investissements publics destinés aux infrastructures ont augmenté de 55% durant le présent mandat. Il a partagé l’avis des députés selon lequel il faut poursuivre les investissements dans les infrastructures clés : réseaux de transport (autoroutes, lignes ferroviaires à grande vitesse), énergie, résilience climatique, santé, éducation, culture… Il a également rappelé qu’une innovation majeure du mandat en cours réside dans la décentralisation : confier aux localités la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage des projets d’autoroutes, une orientation qui a déjà prouvé son efficacité.

Le dirigeant a affirmé son accord total avec les députés de Cân Tho et Điên Biên : il faut "changer profondément la manière de concevoir la loi", passer d’une logique de gestion administrative à une logique de développement. La loi doit devenir à la fois moteur et ressource, un facteur de compétitivité nationale. Elle doit partir de la réalité, s’appuyer sur la réalité et être évaluée par la réalité.

Il a réaffirmé la ligne directrice constante du Parti et de l’État : croissance rapide, mais durable et inclusive. La durabilité inclut le facteur humain, l’environnement et la protection sociale.

Photo : VNA/CVN

Il a rappelé que 1.100.000 milliards de dôngs (42,17 milliards de dollars) (environ 17% du PIB) avaient été consacrés à la politique sociale durant les derniers mandats. Le Vietnam a réalisé avec dix ans d’avance les Objectifs du Millénaire des Nations unies, réduit fortement la pauvreté, éliminé les logements précaires et mis en œuvre des programmes ciblés pour les zones éloignées, montagneuses, frontalières et insulaires.

Le Premier ministre a réaffirmé le rôle fondamental de la culture, qualifiée de "force intérieure de la nation", citant la formule : "La culture éclaire le chemin de la nation. Tant que la culture demeure, la nation demeure ; si la culture disparaît, la nation disparaît".

Au sujet de l’objectif de croissance, fixé à 8% ou plus, Pham Minh Chinh a reconnu la pression qu’implique une telle ambition, mais l’a jugée nécessaire.

En matière d’adaptation au changement climatique, il a plaidé pour le multilatéralisme, la coopération internationale et la solidarité mondiale, rejoignant les analyses des députés du groupe 11.

Au débat, des députés du groupe 11 ont échangé sur le financement des infrastructures scientifiques et technologiques et de la transformation numérique, la formation de ressources humaines qualifiées et les questions liées aux religions.

VNA/CVN