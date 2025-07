Renforcer la coopération dans les domaines du climat et des migrations

Photo : VNA/CVN

Lê Thành Long a hautement apprécié le rôle central et les contributions concrètes de l’OMM dans la promotion de la coopération mondiale en matière de météorologie et d’hydrologie, le renforcement des capacités d’alerte précoce et la réduction des risques de catastrophes naturelles, notamment dans le contexte des impacts croissants du changement climatique sur les pays et les populations.

Il a affirmé que le Vietnam continuerait d’être un membre actif et responsable dans la mise en œuvre des initiatives stratégiques et politiques mondiales lancées par l’OMM.

Le Vietnam, situé en aval de deux grands fleuves, est fortement exposé aux risques liés au changement climatique, et accorde une grande confiance à l’OMM. Le vice-Premier ministre a proposé que l’OMM aide le Vietnam à moderniser les infrastructures techniques de météorologie et d’hydrologie, en particulier dans les zones vulnérables ; à établir un centre régional de formation au Vietnam ; à renforcer le partage d’informations et la formation pour le personnel du secteur météorologique et hydrologique ; à envoyer des experts internationaux pour un appui technique sur place dans certains domaines clés tels que la prévision des typhons, des crues soudaines, des glissements de terrain et des impacts du changement climatique....

Pour sa part, Celeste Saulo a souligné que le Vietnam est particulièrement vulnérable au changement climatique et s’est déclarée impressionnée par les réalisations remarquables du secteur météorologique vietnamien, ainsi que par l’engagement actif du pays au sein de l’OMM, notamment en Asie du Sud-Est.

Les deux parties ont insisté sur la nécessité de promouvoir le transfert de technologies avancées dans les domaines de la prévision météorologique, climatique, des crues soudaines et des glissements de terrain, et de soutenir les pays en développement dans l’accès aux équipements d’observation modernes afin d'améliorer la surveillance et la précision des prévisions face à l'évolution complexe des catastrophes naturelles.

Toujours à Genève, Lê Thành Long a eu une réunion de travail avec Amy Pope, directrice générale de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Photo : VNA/CVN

Lê Thành Long a passé en revue certaines des activités de coopération marquantes entre le Vietnam et l’OIM ces dernières années.

Amy Pope a déclaré que l’OIM et le Vietnam disposent d’un grand potentiel pour renforcer leur coopération au sein des mécanismes internationaux, notamment dans les domaines du travail migratoire, en liant les défis migratoires à la réalisation des objectifs de développement et au renforcement des capacités d’adaptation au changement climatique.

VNA/CVN