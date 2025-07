VPBank conclut un accord de 350 millions de dollars en faveur du développement durable

La banque par actions VPBank a obtenu un prêt à terme de 9.100 milliards de dôngs (350 millions de dollars américains), soutenu par Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) et un groupe d'institutions de financement du développement et d'agences bilatérales.

Photo : Vietnam+/CVN

Il s'agit notamment de British International Investment (BII), Export Finance Australia (EFA), Development Finance Institute Canada (FinDev Canada) et de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

SMBC a agi en tant que coordinateur et arrangeur principal mandaté pour ce financement.

La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de VPBank à Hanoï, en présence des ambassadeurs du Royaume-Uni, d'Australie et du Japon, ainsi que de hauts représentants diplomatiques de l'ambassade du Canada et d'autres ambassades participantes. Des délégués de haut niveau des institutions financières partenaires étaient également présents. VPBank était représentée par son président-directeur général et d'autres hauts dirigeants.

Ce prêt de 350 millions de dollars américains, d'une durée de cinq ans, constitue une source de financement importante pour soutenir la stratégie de finance durable de VPBank, axée sur trois piliers clés : la finance sociale, la finance verte et le financement du développement des infrastructures essentielles. Cet engagement financier contribue à la réalisation des objectifs nationaux du Vietnam visant à favoriser un développement économique inclusif, une croissance verte et l'expansion des infrastructures essentielles.

"Ce financement réussi, accordé par des institutions financières de développement et des agences bilatérales de premier plan, réaffirme la solidité financière de VPBank, sa vision stratégique à long terme et sa solide réputation internationale en matière de finance durable. Ce prêt permettra à la banque d'élargir ses portefeuilles de prêts verts et sociaux tout en démontrant son engagement fort en faveur d'une croissance inclusive", a déclaré Nguyên Duc Vinh, PDG de VPBank.

Les fonds seront utilisés pour des projets verts qui aideront le Vietnam à atteindre son objectif de zéro émission nette d'ici 2050, pour soutenir les petites et moyennes entreprises, notamment celles dirigées par des femmes, et pour améliorer les services essentiels comme la santé, l'éducation, l'eau potable et le logement dans les zones mal desservies.

Il s'agit d'une collaboration historique impliquant quatre agences bilatérales et l'un des plus importants financements multi-agences jamais accordés à une banque commerciale vietnamienne par actions. Il s'agit également du premier investissement direct par emprunt de BII et de la première facilité de rétrocession accordée à EFA dans le secteur des institutions financières d'Asie du Sud-Est.

La collaboration avec ces partenaires réputés permet non seulement à VPBank d'accéder à une source de financement stable et à long terme, mais favorise également une collaboration plus large. L'introduction des meilleures pratiques internationales peut permettre à VPBank de mettre en relation les entreprises vietnamiennes avec des institutions internationales grâce au réseau de ces agences bilatérales du Royaume-Uni, d'Australie, du Canada et du Japon.

"SMBC est très fier d'avoir collaboré sur ce projet phare avec VPBank, BII, EFA, FinDev Canada et JICA. Cette transaction démontre l'importance des partenariats pour créer un impact positif sur les communautés locales et les marchés émergents" a déclaré Carsten Stoehr, directeur général et directeur adjoint de la division Asie-Pacifique de SMBC.

Photo : CTV/CVN

Le Vietnam est un marché prioritaire pour BII afin d'apporter un financement climatique aux pays d'Asie du Sud-Est qui dépendent principalement des combustibles fossiles pour leur production d'énergie. Nous sommes ravis de nous associer à VPBank, SMBC et d'autres co-prêteurs pour ce financement syndiqué historique, qui constitue notre premier investissement direct en dette au Vietnam.

"Notre soutien se concentrera sur le soutien aux activités commerciales responsables sur le plan climatique et sur le renforcement de la transition énergétique verte du Vietnam, essentielle à ses objectifs de neutralité carbone d'ici 2050 et à une croissance positive et durable", a déclaré Srini Nagarajan, directrice générale et responsable Asie de British International Investment.

"Ce financement marque une avancée significative dans notre engagement auprès du Vietnam et de nos partenaires bancaires en Asie du Sud-Est", a déclaré John Hopkins, directeur général et PDG d'Export Finance Australia. "En collaborant avec VPBank et d'autres prêteurs internationaux, nous soutenons la mise en place d'infrastructures vertes et essentielles dans toute la région".

"Notre investissement en faveur du secteur climatique vietnamien s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'investissement dans la région indo-pacifique. Nous sommes fiers de collaborer avec VPBank pour accroître le financement des entreprises, en particulier celles dirigées par des femmes, grâce à ce mécanisme syndiqué", a déclaré Paulo Martelli, vice-président et directeur des investissements de FinDev Canada.

"Il s'agit de notre deuxième collaboration avec VPBank visant à améliorer l'accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) détenues par des femmes dans le cadre du Cadre de financement durable SMBC-JICA. Nous espérons que ce projet favorisera l'inclusion financière des MPME et contribuera au développement durable du pays", a déclaré Shigeo Honzu, directeur général adjoint principal du Département des partenariats et des finances du secteur privé de la JICA.

Avec le soutien d'institutions financières de renommée mondiale, VPBank renforce son rôle pionnier dans l'orientation des capitaux vers des projets à impact environnemental et social positif, conformément à sa stratégie de "Prospérité Durable" guidée par les principes ESG.

En mai, VPBank a publié son premier rapport de développement durable indépendant, conforme aux normes internationales, et a obtenu avec succès un prêt vert syndiqué record d'un milliard de dollars américains, le plus important jamais levé par une entité privée au Vietnam.

VNA/CVN