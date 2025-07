Lancement d’une conférence étudiante sur la protection de la nature

La conférence étudiante sur la protection de la nature 2025 (SCNC 2025), 4 e édition du genre, est prévue en octobre dans la mégapole du Sud. La SCNC 2025 vise à créer un espace d’échanges et de contributions pour les étudiants en matière de recherches scientifiques, d’initiatives permettant de protéger la nature et l’environnement.

L’évènement, organisé par le centre WildAct (organisation à but non lucratif pour la protection des animaux sauvages), en coopération avec le CBES (organisation de la conservation de la biodiversité et des animaux en voie de disparition), a officiellement annoncé l’inscription des documents, des interventions et des ouvrages de recherche d’ici fin d’août, selon son communiqué de pressé publié le 29 juillet.

La SCNC 2025 comprendra des présentations documentaires, présentations par affiches, séminaires, ateliers de compétences et activités sur terrain. Les meilleures candidatures seront récompensées en reconnaissance des efforts de recherche des jeunes.

Photo: SCNC/CVN

Participant au programme, la jeune génération aura l’opportunité de se mettre à jour sur les dernières tendances et solutions en matière de conservation de la biodiversité en développant les liens avec les étudiants, les professionnels, les organismes et les entreprises œuvrant dans le domaine environnemental, s’inspirant par des présentations pratiques et des histoires de jeunes passionnés de la nature.

La SCNC est un événement annuel destiné aux étudiants, aux jeunes défenseurs de l'environnement et aux amoureux de la nature. Depuis 2022, la SCNC a organisé avec succès trois conférences avec près de 300 participants et des centaines de sujets de recherche présentés, dans lesquels de nombreuses études excellentes ont été honorées, ajoutant à la motivation de la jeune génération passionnée par le domaine de la conservation.

