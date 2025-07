À Genève, le Vietnam et le Laos renforcent leur amitié parlementaire

Photo: VNA/CVN

Trân Thanh Mân a salué les résultats de la coopération entre les deux organes législatifs, notamment dans la mise en œuvre de la Déclaration conjointe Vietnam - Laos et de l’Accord entre les deux Bureaux politiques, contribuant à approfondir les relations spéciales Vietnam - Laos.

Le président de l’Assemblée nationale a adressé sa sympathie aux autorités locales et aux familles touchées par le typhon Wipha au Laos, exprimant le souhait que les sinistrés surmontent rapidement les difficultés.

Pour sa part, Sounthone Xayachack a affirmé que le Laos attache toujours de l’importance aux relations spéciales entre les deux pays.

Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir des activités significatives en 2025, de préparer activement la visite au Vietnam du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Laos à l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam, de renforcer la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale, et de promouvoir l’élaboration du Livre commémoratif des 50 ans de relations entre les deux Assemblées nationales du Vietnam et du Laos.

VNA/CVN