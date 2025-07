Les Hanoïens bénéficient de services gratuits dans leurs démarches administratives

Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN

Cette initiative, proposée par le Centre des services administratifs publics de Hanoï, vise à améliorer la qualité de service dans les services administratifs locaux et les points de service.

Ce programme prévoit la mise en place de plusieurs services gratuits, notamment le Wi-Fi haut débit, des services de photocopie et d’impression de documents, des chemises de classement, des agrafes, des stylos, ainsi que des formulaires de demande et des déclarations pré-remplis (versions numériques et papier, lorsque la loi l’exige).

Hanoï fournira également une assistance pour les démarches administratives en ligne aux personnes âgées, aux groupes défavorisés et à toute autre personne nécessitant un soutien pour accéder aux services publics par voie numérique.

Le personnel sera présent pour aider les citoyens à s’inscrire et à naviguer sur les applications leur permettant de suivre l’avancement de leurs demandes et d’utiliser divers services numériques, notamment la signature électronique de documents.

De plus, les points de service public disposeront d’une bibliothèque numérique et proposeront des recharges gratuites pour appareils mobiles.

Du matériel médical de base, tel que des tensiomètres et des trousses de premiers secours, sera également mis gratuitement à disposition des visiteurs, ainsi que de l’eau potable et des rafraîchissements.

Fait particulièrement moderne, les services administratifs seront également équipés de robots d’accueil conçus pour guider les citoyens dans leurs démarches, leur fournir des informations et les orienter vers les guichets appropriés.

Le Comité populaire municipal a demandé à tous les services et unités de mettre en œuvre cette initiative de manière uniforme et coordonnée à compter du 1er août. Tout problème ou difficulté rencontré doit être rapidement signalé pour examen et résolution conformément à la réglementation.

VNA/CVN