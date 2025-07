Positionner le pays dans l'écosystème mondial de l'innovation

Le Forum sur la recherche et le développement du Vietnam 2025 (Vietnam R & D Forum 2025) s'est ouvert le 30 juillet dans la province de Ninh Binh, avec pour objectif de définir une stratégie nationale de recherche et développement (R & D) efficace fondée sur la coopération internationale et des politiques d'innovation.

Organisé par l'Association des scientifiques et experts vietnamiens (AVSE Global) et le Comité populaire de la province de Ninh Binh, l'événement rassemble une centaine d'experts, de scientifiques et de décideurs politiques, des représentants de nombreuses organisations et entreprises nationales et internationales, autour du thème "Promouvoir l'avenir du Vietnam par l'investissement stratégique en R&D".

Selon le professeur Nguyên Duc Khuong, président d'AVSE Global, ce forum est non seulement un lieu de partage d'idées, mais également deviendra un catalyseur d'actions concrètes. Les experts et scientifiques pourraient y trouver une voie propre à la R&D vietnamienne, pour ensuite proposer un cadre politique permettant sa mise en œuvre effective.

Nguyên Trung Kiên, chef du Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer (ministère des Affaires étrangères), a analysé que l'événement se tenait dans un contexte de transformations majeures pour le Vietnam, avec des réformes profondes du système politique.

Dans ce cadre, les sciences, les technologies, l'innovation et la transformation numérique sont désormais considérées comme les piliers du nouveau modèle de croissance vietnamien. L'ambition d'allouer 2% du PIB à la R&D d'ici 2030 témoigne de cette orientation stratégique vers une économie fondée sur la connaissance et l'innovation.

Les débats du forum s'articulent autour de trois axes majeurs : l'élaboration d'une feuille de route R&D pour 2025-2030, axée sur les incitations financières, la mise en réseau des experts et la collaboration entre universités et secteurs ; la définition d'un cadre politique national, incluant la proposition d'un Conseil national de la R&D et des mesures pour attirer les talents ; et un plan d'action sectoriel visant à créer des zones économiques dédiées à la recherche et à développer des fonds d'investissement spécialisés.

Pour jeter les bases à long terme, le forum a présenté un rapport politique, la mise en place d'une base de données d'experts et des propositions d'actions concrètes en R&D pour les industries stratégiques du pays, couvrant les politiques, les ressources humaines, le financement et les infrastructures.

Le Vietnam R&D Forum 2025 vise cinq objectifs fondamentaux : établir un mécanisme de connexion durable pour la coopération en R&D ; promouvoir le transfert et la commercialisation des résultats de la recherche ; élaborer une stratégie nationale de R&D basée sur des initiatives pratiques ; positionner le Vietnam comme un nouveau pôle de R&D émergent au sein de l'ASEAN ; et créer un écosystème de R&D dynamique, intégré et durable.

Le forum se clôturera le 31 juillet.

