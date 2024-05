VIFA ASEAN 2024 : deuxième édition de ce salon du meuble

La foire-exposition internationale des meubles, produits en bois et articles artisanaux du Vietnam ASEAN (VIFA ASEAN) 2024 aura lieu du 27 au 30 août au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), dans la mégapole du Sud.

L’événement, placé sous le thème "Lieu de convergence de la quintessence des meubles", prévoit d’accueillir plus de 300 entreprises en provenance de 11 pays d’Asie du Sud-Est et d’autres régions du monde, avec 1.000 stands d’exposition sur 18.000 m².

La VIFA ASEAN 2024, 2e édition de ce genre, est organisée par la société par actions des articles artisanaux Gô Liên Minh, en coopération avec la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam, l’Association des entreprises de Hô Chi Minh-Ville (HUBA), l’Association des matériaux de construction du Vietnam (VABM) et l’Association du cocotier du Vietnam (VCA).

Lors d’un point presse tenu le 23 mai à Hô Chi Minh-Ville, le comité d’organisation a déclaré que la VIFA ASEAN 2024 continue à développer la filière des meubles, produits en bois et articles artisanaux des pays d’Asie du Sud-Est à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, pour contribuer à faire de la mégapole du Sud un centre de transactions du secteur pour la région d’Asie du Sud-Est.

La VIFA ASEAN est une bonne occasion pour les entreprises spécialisées dans la production de meubles du Vietnam et des pays d’Asie du Sud-Est de s’intégrer dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les entreprises vietnamiennes pourraient obtenir des commandes de pays importateurs et développer leurs partenariats avec les autres entreprises d’Asie du Sud-Est du domaine.

Le Vietnam, le plus important exportateur de bois

Selon le comité d’organisation, les produits exposés à la VIFA ASEAN seront divers, avec des styles modernes et des caractéristiques particulières de l’identité culturelle de chaque pays, notamment pour les intérieurs (salle de séjour, salle à manger, chambre à coucher, cuisine), les extérieurs (décors et produits pour le jardin, la piscine et les zones de villégiature), les articles artisanaux et de décoration pour la maison, ainsi que des machines, outils, équipements et services annexes.

La VIFA ASEAN 2024 a pour objectif de relier les entreprises et producteurs de la filière du bois des pays d’Asie du Sud-Est afin de promouvoir les activités commerciales, de valoriser les entreprises à l’échelle internationale, de présenter la quintessence des pays asiatiques, et de renforcer le partenariat entre les importateurs et les exportateurs.

La première édition de la VIFA ASEAN, en 2023, a réuni près de 200 entreprises et producteurs de bois et d’articles artisanaux, dont 102 entreprises internationales en provenance de 10 pays et de 13 villes et provinces du Vietnam, avec la participation de près de 10.000 visiteurs provenant de 64 pays et territoires dans le monde.

Selon le dernier rapport du Département de la douane, la valeur des exportations de bois et produits à base de bois était estimée à 4,8 milliards d’USD sur les quatre premiers mois de 2024, soit une hausse de 23,7% par rapport à la même période de l’année dernière. Le Vietnam reste le premier exportateur de bois et de produits à base de bois en Asie du Sud-Est, le deuxième en Asie et le cinquième au monde.

Texte et photos : Truong Giang/CVN