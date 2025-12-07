Police : le Vietnam et le Laos intensifient leur coopération

Une conférence ministérielle bilatérale entre les ministères de la Police du Vietnam et du Laos s’est tenue le 6 décembre à Champasak, dans le Sud du Laos.

>> Vietnam - Laos : renforcer la cohésion stratégique de leurs relations

>> Vietnam - Laos : engagement à renforcer la cohésion stratégique des relations

>> Vietnam - Laos : promotion des échanges populaires

Photo : VNA/CVN

Placée sous le signe du renforcement de la coopération dans la prévention de la criminalité, le maintien de l’ordre public et la lutte contre la drogue en 2025, la rencontre a réuni le général de corps d’armée Nguyên Van Long, vice-ministre vietnamien de la Police, et son homologue lao, le général de corps d’armée Khamking Phuilamanivong.

Dans son allocution d’ouverture, Nguyên Van Long a souligné le rôle essentiel de cette conférence, qui offre aux forces de police des deux pays l’occasion d’évaluer l’efficacité de leur coopération et de définir des orientations communes pour les prochaines années. Le rapport présenté fait état de résultats significatifs obtenus sur la base des accords bilatéraux : intensification des échanges d’informations par les « lignes rouges », coordination renforcée dans les enquêtes sur les réseaux criminels transnationaux, soutien mutuel en matière d’équipements et de renforcement des capacités dans la lutte contre la criminalité liée à la drogue.

Les deux parties ont également examiné la situation sécuritaire, évalué la mise en œuvre du mémorandum conclu le 9 août 2021 sur la lutte antidrogue, et discuté des efforts menés pour prévenir et réprimer la traite humaine le long de leur frontière commune.

La conférence s’est conclue par la signature de procès-verbaux de coopération portant sur la sécurité, l’ordre social et la lutte antidrogue. Les deux ministères ont par ailleurs convenu de mesures concrètes visant à améliorer encore l’efficacité de leur collaboration dans l’avenir.

VNA/CVN