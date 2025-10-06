Ouverture du 13e plénum du Parti du XIIIe mandat à Hanoï

Le 13 e plénum du Parti communiste du Vietnam (PCV) du XIII e mandat s’est solennellement ouvert le 6 octobre au matin à Hanoï. Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, préside et prononce le discours d’ouverture de ce plénum. Le président de la République et membre du Bureau politique, Luong Cuong, dirige la séance d’ouverture.

Lors de ce plénum, le Comité central du Parti se concentre sur deux grands groupes de questions : les préparatifs du XIVe Congrès national du Parti et les questions socio-économiques.

S’agissant des préparatifs du XIVe Congrès national du Parti, notamment en matière de travail du personnel, le Comité central du Parti examine la mise en œuvre de la conclusion N°180 du 25 juillet 2025 du Comité central du Parti sur l’orientation du travail du personnel pour le XIVe mandat, ainsi que les annonces du Bureau politique et du sous-comité chargé du personnel concernant l’orientation pour la présentation des candidats au Comité central du Parti (officiels et suppléants, réélus et nouveaux).

Le Bureau politique soumet au Comité central un document sur les résultats et les plans de présentation des candidats au Comité central et à la Commission centrale de contrôle pour le XIVe mandat, et procède au vote de présentation, conformément aux règlements en vigueur.

Concernant les projets de documents du XIVe Congrès national du Parti, ceux-ci ont été préparés avec rigueur, mis à jour, modifiés et complétés à plusieurs reprises, notamment sur les contenus déjà approuvés lors des 11e et 12e plénums du Parti. L’objectif est d’élaborer un rapport politique qui, au-delà du bilan quinquennal et de la définition des objectifs et tâches pour le prochain mandat, reflète une vision stratégique du développement national à l’horizon du milieu du XXIe siècle.

S’agissant des questions socio-économiques, l’économie nationale en 2025 affiche, dans l’ensemble, une dynamique positive malgré un contexte international instable et les impacts de catastrophes naturelles sévères. Le PIB au troisième trimestre a progressé de 8,22%, portant la croissance sur les neuf premiers mois à 7,84%. Les recettes budgétaires ont atteint près de 2.000.000 milliards de dôngs (75,85 milliards de dollars), soit 97,9% des prévisions, tandis que l’excédent commercial s’élève à près de 17 milliards de dollars. La croissance du PIB est prévu entre 8,1% et 8,5%.

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné que 2026 serait la première année d’un nouveau mandat, revêtant une signification capitale pour la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti. Les objectifs fixés sont particulièrement ambitieux, notamment une croissance du PIB supérieure à 10%, un revenu par habitant atteignant entre 5.400 et 5.500 USD et une inflation maîtrisée autour de 4,5%. Ce sont des exigences impératives mais aussi des défis considérables.

Le chef du Parti a invité les délégués à donner les grandes orientations permettant aux Comités du Parti auprès de l’Assemblée nationale et du gouvernement de diriger l’élaboration du plan de développement socio-économique, du budget de l’État pour 2026 et pour la période suivante, dans un esprit d’autonomie stratégique, de résilience, d’autosuffisance et de développement durable, conformément à la devise : "stabilité, discipline, accélération, percée, durabilité".

