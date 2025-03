La Hesse prête à soutenir le Vietnam pour développer ses centres financiers

Lors de leur rencontre, Boris Rhein et Nguyên Hoa Binh ont souligné le développement fructueux des relations entre le Vietnam et l’Allemagne et ont convenu de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Le vice-Premier ministre permanent vietnamien, en visite de travail dans ce pays européen, a déclaré que le Vietnam accordait toujours une grande importance à l’approfondissement de son partenariat stratégique avec l’Allemagne, et en particulier avec le Land de Hesse.

Il a exhorté la Hesse à poursuivre son soutien au Vietnam dans le domaine de l’éducation et de la formation, y compris l’octroi des bourses aux étudiants et chercheurs vietnamiens, l’encouragement des partenariats de formation entre les institutions de recherche, l’augmentation de l’offre de ressources humaines vietnamiennes pour travailler en Hesse et la facilitatation de l’intégration profonde de la communauté vietnamienne dans la société allemande, contribuant ainsi à renforcer l’amitié entre les deux pays.

Le ministre-président du Land de Hesse s’est dit convaincu que la Vietnamese-German University (VGU), créée à l’initiative de la Hesse, propose des programmes susceptibles d’aider le Vietnam à développer ses centres financiers.

Les deux parties ont également convenu de collaborer à l’organisation d’activités concrètes visant à renforcer la confiance et la compréhension mutuelles entre les deux peuples, à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (1975-2025).

Le même jour, Nguyên Hoa Binh a eu une séance de travail avec le ministre des Finances du Land de Hesse, Alexander Lorz. Il a hautement apprécié le rôle de la Hesse dans le partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Allemagne, exprimant l’intérêt du Vietnam à s’inspirer de son expérience en matière de développement et de gestion de centres financiers. Il a affirmé que le Vietnam était prêt à coopérer en matière de recrutement de main-d’œuvre, notamment en partenariat avec la VGU.

De son côté, Alexander Lorz a approuvé les propositions de Nguyên Hoa Binh, soulignant que la Hesse connaît un développement économique marqué par une forte demande de main-d’œuvre qualifiée. Il a réaffirmé l’engagement de l’État à soutenir la VGU dans la formation financière et à développer ses centres financiers par des initiatives concrètes.

Lors de la rencontre, le représentant de la Hesse a présenté la place financière de Francfort, considérée comme la porte d’entrée de l’économie européenne et figurant parmi les 15 premiers pôles financiers mondiaux.

Nguyên Hoa Binh a indiqué que le Vietnam mettait en place un cadre juridique pour ses places financières et espérait le soutien de la Hesse en matière de modèles organisationnels, d’incitations à l’investissement et de politiques préférentielles. Il a déclaré que le Vietnam entendait s’appuyer sur la VGU pour la formation des professionnels de la finance et a proposé que la Hesse envoie des experts financiers pour enseigner, former et développer ses ressources humaines au Vietnam.

Alexander Lorz a indiqué que la Hesse était disposée à partager ses informations et son expérience en matière d’organisation et de gestion de places financières. Il s’est également engagé à soutenir la formation et à mettre en relation les experts financiers de Francfort, tout en promouvant la coopération future entre la Hesse et le Vietnam.

Plus tôt, le 23 mars après-midi, le vice-Premier ministre permanent vietnamien a rencontré des représentants de grandes sociétés financières allemandes, dont DZ Bank, Brosnan Norden GmbH, Mountain Alliance AG et DAS Investment.

Il a salué l’intérêt et l’engagement des experts et des grandes entreprises allemandes pour le développement des places financières internationales à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang. Il a appelé les entreprises allemandes à investir et à développer leurs activités au Vietnam, et à participer au développement des centres financiers du Vietnam.

Au cours de son séjour, Nguyên Hoa Binh a également rencontré le personnel et les responsables du consulat général du Vietnam à Francfort. Il a souligné la nécessité de renforcer la coopération entre le Vietnam et l’Allemagne dans le développement de pôles financiers internationaux et la formation des ressources humaines, et d’encourager les investisseurs potentiels à s’engager une fois ces centres établis et opérationnels.

VNA/CVN