La coopération Vietnam - Hesse enrichit les relations bilatérales

Le consul général du Vietnam à Francfort-sur-le-Main, Luu Xuân Dông, a eu le 11 septembre une séance de travail avec la présidente du Parlement du Land de Hesse, Astrid Wallmann, à l’occasion du 50 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Allemagne (23 septembre 1975).

>> Vietnam - Allemagne : des échanges de haut niveau à une coopération globale

>> L’Oktoberfest célèbre les 50 ans des relations Vietnam - Allemagne

>> Vietnam - Allemagne : 50 ans de dialogue, de respect et de confiance

Photo : VNA/CVN

Astrid Wallmann a souligné que les relations étroites avec les partenaires asiatiques sont essentielles à la prospérité et à la croissance durable de l’Allemagne. Elle a mis en avant la diversité des échanges dans les secteurs de l’éducation, de la culture et des affaires, qui contribuent à enrichir les liens bilatéraux et à façonner un avenir prometteur. Elle s’est dite heureuse de l’opportunité de renforcer encore davantage cet échange amical et constructif.

Luu Xuân Dông a salué les résultats obtenus dans le cadre de la coopération Vietnam - Hesse et a présenté des orientations pour intensifier les relations dans les domaines diplomatique, judiciaire, éducatif, culturel, économique et du travail.

Les deux parties se sont félicitées du développement positif et efficace des relations Vietnam - Hesse dans le cadre du partenariat Vietnam - Allemagne.

Sur le plan économique, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Hesse atteignent environ un milliard d’euros (1,17 milliard de dollars) par an ces dernières années, soit près de 10% du commerce total entre le Vietnam et l’Allemagne. Plusieurs entreprises hessoises ont investi avec succès au Vietnam, parmi lesquelles figurent Bilfinger & Berger, Messer, Sanofi-Aventis, Fresenius et Commerzbank.

Un projet phare dans le domaine de la coopération éducative est l’Université Vietnam - Allemagne à Hô Chi Minh-Ville, créée en 2008 à l’initiative de la Hesse. Celle-ci fonctionne efficacement et contribue à la formation de ressources humaines de haute qualité au Vietnam.

La Hesse manifeste également un intérêt croissant pour l’accueil de travailleurs qualifiés vietnamiens.

Le ministre-président du Land, Boris Rhein, a suggéré que les deux parties tirent parti des opportunités offertes par la nouvelle loi allemande sur l’immigration des travailleurs qualifiés afin d’élargir le recrutement de main-d’œuvre vietnamienne en Hesse, contribuant ainsi à répondre à la pénurie de main-d’œuvre du Land tout en créant des conditions favorables pour les employés vietnamiens en Allemagne.

VNA/CVN