L'industrie textile vietnamienne en plein essor grâce à une alliance solide

Malgré la pression croissante du marché mondial, l’industrie textile et de l’habillement vietnamienne rebondit et a fait preuve d’une résilience remarquable, portée par une alliance solide dans le secteur et une adaptabilité stratégique, selon Vu Duc Giang, président de l’Association du textile et de l’habillement du Vietnam (Vitas).

Le président de l’Association du textile et de l’habillement du Vietnam (Vitas) a déclaré jeudi 19 juin à la presse que le monde des affaires avait conservé son sang-froid et sa confiance tout en identifiant les moyens de lever les obstacles face aux tarifs douaniers réciproques imposés par les États-Unis.

Les exportations du secteur sur cinq mois ont progressé de 9% en glissement annuel pour atteindre 17,58 milliards de dollars, a-t-il fait savoir. Il prévoit que les expéditions au premier semestre pourraient dépasser 22 milliards de dollars, avec un chiffre d’affaires annuel potentiel de 47 à 48 milliards de dollars, grâce à une série d’avancées opérationnelles et à des stratégies flexibles de coordination des commandes entre les entreprises.

Vu Duc Giang a souligné que les exportations textiles vietnamiennes ont enregistré une forte croissance, non seulement sur les marchés traditionnels comme les États-Unis, où le Vietnam dépasse désormais la Chine en valeur des exportations de vêtements, mais aussi dans les régions émergentes comme le Moyen-Orient et l’Afrique, couvrant plus de 130 marchés mondiaux.

La performance du secteur a été portée par des investissements ambitieux dans des lignes de production modernes, permettant aux entreprises vietnamiennes de fabriquer des produits complexes, réservés aux économies avancées.

Le président de la Vitas a ajouté que la collaboration entre les entreprises, du partage des commandes et des informations sur le marché aux réseaux de distribution nationaux, a été un facteur essentiel de ce succès, permettant aux entreprises de progresser ensemble plutôt que de rester isolées.

Il a déclaré que la Vitas était un partenaire de confiance, toujours à l’écoute des préoccupations du secteur et proposant des recommandations au gouvernement pour relever les défis.

La durabilité environnementale est devenue un pilier de la stratégie de développement du secteur, a-t-il déclaré, annonçant que l’association accueillerait plusieurs investisseurs dans des parcs industriels de teinture textile respectueux de l’environnement à Hô Chi Minh-Ville le 25 juin, témoignant ainsi de l’engagement du Vietnam en faveur de la transition écologique et des engagements pris lors de la COP26 à Glasgow.

La transformation numérique est au cœur des préoccupations du secteur, avec le lancement de divers produits sur les plateformes de commerce électronique, reconnus internationalement pour leur qualité et leur fiabilité.

Dans un contexte de mondialisation où la concurrence se fait non seulement sur les prix, mais aussi sur la valeur des marques et l’identité culturelle, l’industrie textile vietnamienne assoit progressivement son caractère et sa réputation uniques, selon Vu Duc Giang.

Il a souligné que la presse a un rôle important à jouer pour aider les consommateurs à identifier les produits de qualité tout en évitant les contrefaçons, renforçant ainsi la confiance dans les produits et les marques vietnamiens.

