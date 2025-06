Le Premier ministre appelle à stimuler les exportations et les ventes intérieures

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a promulgué une directive sur la mise en œuvre des tâches et solutions de promotion du commerce intérieur et extérieur pour stimuler les activités commerciales en 2025.

En vertu de la directive N°18/CT-TTg du 18 juin 2025, les ministères, les agences et les autorités locales sont chargés d’intensifier les efforts de promotion commerciale, en se concentrant sur l’expansion des exportations vers les marchés traditionnels et ceux ayant conclu des accords de libre-échange (ALE) ou des accords de partenariat économique global (APEG) avec le Vietnam ; de diversifier les destinations des exportations afin de réduire la dépendance aux marchés à haut risque ; et de promouvoir des importations sélectives et efficaces de matières premières, de composants et de technologies nécessaires à la production nationale et aux exportations à valeur ajoutée.

La promotion du commerce intérieur sera renforcée par des campagnes promotionnelles nationales, des programmes de liaison entre l’offre et la demande et l’initiative en cours "Les Vietnamiens privilégient l’utilisation des produits vietnamiens". L’accent sera mis sur l’utilisation des plateformes numériques pour la distribution des produits, ainsi que sur la fourniture aux entreprises d’informations sur le marché et de services de conseil juridique.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) pilotera la mise en œuvre des programmes nationaux de promotion du commerce. Il élaborera un programme national de promotion du commerce pour la période 2025-2030 ; lancera des campagnes sectorielles de grande envergure sur des marchés prioritaires tels que l’UE, les États-Unis, la Chine, le Japon, la République de Corée, l’ASEAN, l’Inde, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine ; et stimulera les exportations vers les marchés émergents et de niche comme l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis, le Brésil et l’Afrique du Nord.

Le MoIT mettra en avant les atouts du Vietnam dans les secteurs de haute technologie, notamment les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, l’automatisation, les machines et les énergies renouvelables ; et collaborera avec les offices du commerce du Vietnam à l’étranger et les centres de promotion des produits vietnamiens pour soutenir les entreprises en leur fournissant des informations, en les connectant et en les aidant à développer leur image de marque.

Des efforts seront également déployés pour promouvoir les produits sous la marque nationale du Vietnam, aider les entreprises à développer des stratégies de marque à long terme et protéger les droits de propriété intellectuelle à l’international.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, en coordination avec le MoIT, restructurera la production agricole afin de l’adapter à la demande d’exportation.

Les entreprises, les coopératives et les agriculteurs seront encouragés à adopter des normes agricoles durables telles que VietGAP et GlobalGAP, à améliorer la traçabilité des produits et à respecter les normes internationales de qualité.

La promotion agricole sera étendue à des marchés tels que le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie du Sud, l’Amérique latine et l’ASEAN, ainsi qu’aux principaux pays partenaires d’ALE, notamment ceux signataires de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA).

Les normes vertes et durables seront privilégiées afin de répondre aux exigences des marchés haut de gamme et de réduire les risques liés aux barrières commerciales environnementales ou liées au carbone.

Pour stimuler la consommation intérieure, le MoIT favorisera le commerce par le biais de liens régionaux et sectoriels ; organisera des foires commerciales nationales et régionales ; déploiera des événements commerciaux itinérants tels que les "Foires des produits vietnamiens" et "Apporter des produits vietnamiens aux zones rurales et reculées" ; et mènera des campagnes promotionnelles nationales pendant les périodes creuses et les périodes de fêtes de fin d’année, en utilisant des formats créatifs répondant aux nouvelles tendances de consommation.

Le ministère des Affaires étrangères suivra les évolutions économiques mondiales, identifiera de nouvelles opportunités commerciales et d’investissement et aidera le Vietnam à adapter ses politiques commerciales en conséquence. Il étudiera également la possibilité d’établir de nouveaux offices du commerce sur des marchés stratégiques.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme intégrera la promotion commerciale aux événements culturels et touristiques nationaux, aidant ainsi les produits locaux, notamment les produits OCOP (À chaque commune son produit) et artisanaux, à développer des marques d’exportation identitaires.

La Banque d’État du Vietnam simplifiera l’accès au crédit afin de faciliter le financement des particuliers et des entreprises, tandis que le ministère des Finances allouera des ressources financières pour soutenir les activités de promotion commerciale et de valorisation de la marque à l’exportation.

Les administrations locales sont encouragées à collaborer étroitement avec les ministères et les associations professionnelles pour promouvoir le commerce, attirer les investissements et renforcer les capacités de production. Les associations professionnelles sont invitées à proposer et à mettre en œuvre des stratégies de promotion commerciale sectorielles et à contribuer aux programmes nationaux.

Des efforts doivent être déployés pour promouvoir le commerce numérique grâce au commerce électronique, au marketing numérique, aux technologies logistiques et aux outils d’analyse de données, afin d’aider les entreprises à mieux se connecter à leurs clients internationaux.

