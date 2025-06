Le salon Automechanika Hô Chi Minh-Ville connecte la chaîne de valeur automobile

Les dernières avancées en matière d’IA, de numérisation, d’électrification et d’autres technologies favorisant le développement de l’industrie automobile sont présentées au salon Automechanika Hô Chi Minh-Ville 2025, qui a ouvert ses portes jeudi 19 juin au Centre des expositions et des congrès de Saïgon, dans le 7e arrondissement.

L’événement a attiré 401 exposants venus de 16 pays et territoires, dont la Chine, la France, l’Allemagne, l’Inde, l’Italie, le Japon, la République de Corée, la Malaisie, l’Arabie saoudite, Singapour, Taïwan (Chine), la Thaïlande, les Émirats arabes unis, les États-Unis et le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Des zones spécialisées sont disponibles pour répondre à un large éventail d’expertises, notamment la Zone Solutions de mobilité automobile, qui vise à aborder les tendances émergentes en matière de transition énergétique, de véhicules à énergies nouvelles, de logistique, de progrès industriels, d’IA et d’automatisation.

Ce salon qui se poursuivra jusqu’au 21 juin, connectera les acteurs de l’ensemble de la chaîne de valeur automobile, des équipementiers au marché secondaire et des processus de production aux produits finis.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Vu Ba Phu, directeur de l’Agence de promotion du commerce du ministère de l’Industrie et du Commerce, a déclaré que l’industrie automobile vietnamienne avait connu une croissance impressionnante ces dernières années.

Le marché automobile devrait croître d’environ 12% cette année, a-t-il précisé.

Cette croissance se reflète non seulement dans les ventes, mais aussi dans la diversification des produits, le dynamisme du marché des voitures d’occasion et le fort développement des services après-vente, a-t-il indiqué.

Les investissements dans les grandes infrastructures de transport ont stimulé la croissance du secteur, a-t-il poursuivi.

Il a ajouté que le ministère souhaite que le développement de l’industrie automobile aille de pair avec celui des industries connexes. D’ici 2030, les industries nationales de soutien devraient répondre à 55 à 60% de la demande de composants de l’industrie automobile, et atteindre 80 à 85% d’ici 2045.

Lors de la COP26, le Vietnam a pris l’engagement ambitieux d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Les véhicules électriques (VE) sont essentiels pour réduire les émissions et permettre au pays d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, a-t-il rappelé.

Les politiques de soutien aux véhicules écologiques sont progressivement améliorées afin d’encourager la production et la consommation de VE, a-t-il noté.

Les technologies les plus avancées dans le domaine des VE, des technologies de batteries révolutionnaires et des systèmes de recharge intelligents aux solutions spécialisées de production et de maintenance pour véhicules électriques, sont présentées lors du salon.

Fiona Chiew, directrice générale de Messe Frankfurt (HK) Ltd, l’organisateur du salon, a déclaré : «Automechanika Hô Chi Minh-Ville est une plateforme régionale majeure qui témoigne du statut croissant du Vietnam comme destination d’investissement privilégiée pour les entreprises étrangères. »

«L’un des facteurs clés de cette transformation est l’évolution de l’industrie automobile, portée par l’adoption de nouvelles énergies et la mise en place de chaînes d’approvisionnement. Ces développements jouent un rôle crucial dans la croissance économique, le progrès technologique, la satisfaction des besoins de vie et la création d’emplois du Vietnam», a-t-elle souligné.

Cet événement mettra en valeur les atouts et les perspectives d’avenir de ce secteur vital, a-t-elle indiqué.

L’un des temps forts du programme de cette année est la conférence sur les solutions de mobilité automobile, les 19 et 20 juin, portant sur les développements en matière de pratiques durables, de technologies vertes, de solutions logistiques et de processus de production.

Afin d’inciter les utilisateurs finaux à s’engager dans l’industrie automobile, autoFEST@HCMC proposera diverses activités, notamment le spectacle Drift & Stunt avec la célèbre drifteuse Miji Kang et le concours EMMA Vietnam – Car Audio and Modifications.

Les visiteurs pourront profiter d’une journée dédiée à l’entretien et à la maintenance de leurs véhicules.

VNA/CVN