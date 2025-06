Le Vietnam participe au 28e Forum économique international de Saint-Pétersbourg

Dans son discours, le vice-Premier ministre vietnamien a salué l'importance du Forum en tant que plateforme de dialogue politique majeure à l'échelle régionale et mondiale. Il a affirmé que pour surmonter les défis mondiaux en matière de développement durable et inclusif, les pays doivent promouvoir des valeurs partagées.

Lê Thành Long a souligné la nécessité de construire la confiance, la sincérité et la solidarité entre les nations et les peuples, de favoriser l'esprit de coopération, de respecter le droit international et la Charte des Nations unies, tout en plaçant le peuple au centre, comme objectif et moteur de toutes les politiques.

Il a proposé de diffuser les avancées scientifiques, de promouvoir l'innovation et la transformation numérique pour créer de nouveaux moteurs de croissance, tout en appelant à accélérer la réforme de la gouvernance mondiale.

Saluant l'initiative du président russe Vladimir Poutine sur une "Grande Eurasie", Lê Thành Long a affirmé que le Vietnam est prêt à jouer un rôle de passerelle entre l'Union économique eurasiatique et l'ASEAN.

Concernant les politiques tarifaires des pays, le dirigeant vietnamien a estimé que la poursuite de mesures de rétorsion tarifaires pourrait avoir un impact profond sur le système commercial multilatéral et sur la croissance économique mondiale. En tant qu'économie très ouverte, le Vietnam est particulièrement sensible aux fluctuations du commerce mondial et aux politiques tarifaires d'autres pays. Il a averti que cela pourrait entraîner une baisse des exportations, affecter les flux d'investissements directs étrangers (IDE) et accroître la pression macroéconomique.

Le vice-Premier ministre a précisé que le Vietnam réagit activement à ce contexte mondial en diversifiant ses marchés, en soutenant les entreprises et en restructurant son économie. Il a également mentionné que le Vietnam fait partie des premiers pays à avoir entamé des négociations commerciales avec les États-Unis, dont trois cycles ont déjà eu lieu, dans le but de parvenir à un accord équitable et stable.

Abordant la question des conflits armés, Lê Thành Long a déclaré que le Vietnam ne souhaite l'éclatement d'aucun conflit, où que ce soit. Il a appelé toutes les parties à rechercher des solutions appropriées par le dialogue et la négociation. Il a réaffirmé que le Vietnam était prêt à apporter une contribution responsable pour garantir un avenir pacifique, stable et prospère pour le monde.

