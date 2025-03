Cinéma et tourisme : une alliance prometteuse pour le Vietnam

Ces atouts offrent non seulement un cadre idéal pour les tournages, mais aussi une opportunité efficace de promouvoir l'image du pays à l'échelle mondiale à travers le cinéma.

Récemment, Riot Studios a officiellement choisi l’archipel de Cat Bà (ville de Hai Phong, au Nord) comme lieu de tournage pour un projet de grande envergure. Selon Rose Lam, directrice de la production mondiale du studio, l’équipe avait exploré plusieurs pays, dont le Japon et la République de Corée, avant d’arrêter son choix sur le Vietnam.

Cette décision repose non seulement sur la beauté naturelle des lieux, mais aussi sur le soutien actif des autorités locales et de la population. Le projet consiste en une série télévisée de neuf épisodes, adaptée du célèbre jeu League of Legends, qui sera diffusée sur des plateformes majeures telles que Netflix et HBO. Avec plus de 650 millions de joueurs dans le monde, cette production promet d’offrir au Vietnam une visibilité sans précédent auprès du public international.

Nicholas Simon, directeur exécutif d’Indochina Productions, souligne que le Vietnam figure toujours parmi les premières options des cinéastes, en raison de la diversité de ses paysages, de ses coûts de production raisonnables et de la coopération étroite des autorités locales.

Un film à succès peut en effet transformer un lieu de tournage en une destination touristique prisée. Par exemple, après le tournage de Kong: Skull Island, le site de Tràng An (province de Ninh Binh, au Nord) est devenu une étape incontournable pour les visiteurs étrangers.

Conscient de ce potentiel, le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme promeut activement un modèle de développement combinant cinéma et tourisme. Des mesures sont mises en place pour faciliter le travail des équipes de tournage internationales, notamment la simplification des procédures d’autorisation, l’assistance logistique et la mobilisation de ressources humaines locales.

L’année 2024 a marqué un tournant décisif avec l’organisation, par l’Association vietnamienne pour le développement cinématographique (Vietnam Film Development Association - VFDA), d’une table ronde intitulée 'Coopération cinématographique Vietnam – États-Unis', réunissant plusieurs experts d’Hollywood.

Selon la docteure Ngô Phuong Lan, présidente de la VFDA, l’amélioration des démarches administratives et la création d’un indice d’attractivité pour les tournages (Production Attraction Index - PAI) ont rendu de nombreuses provinces vietnamiennes plus attractives pour les productions internationales.

Le cas de Cat Bà illustre parfaitement la volonté des localités d’accompagner activement les tournages. Si le projet de Riot Studios rencontre le succès escompté, il pourrait non seulement mettre en lumière Cat Bà, mais aussi contribuer au rayonnement du Vietnam dans son ensemble.

Grâce à ses atouts naturels et à une stratégie de développement cohérente, le Vietnam se trouve aujourd’hui à un carrefour, avec une opportunité précieuse de devenir un nouveau pôle international du cinéma et du tourisme.

