Renforcement des relations Vietnam - Arménie à travers la coopération interparlementaire

Dans le cadre de leur visite de travail à l'étranger du 2 au 8 avril, le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân et son épouse, effectueront une visite officielle en Arménie, à l'invitation du président de l'AN arménienne Alen Simonyan.

Ce périple de Trân Thanh Mân marquera la première fois qu'un président de l'AN vietnamienne se rendra officiellement en Arménie depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux nations en 1992. Il s'inscrit dans un contexte de développement favorable des relations d'amitié traditionnelles et vise à approfondir davantage les liens bilatéraux.

Plus de trois décennies d'amitié traditionnelle

Plus de trente ans après l'établissement officiel de leurs relations diplomatiques, le Vietnam et l'Arménie ont obtenu des réalisations majeures dans la construction nationale, le développement socio-économique et l'intégration approfondie au monde. Les relations bilatérales ne cessent de se renforcer, tant sur le plan bilatéral que multilatéral.

L'Arménie considère le Vietnam comme un partenaire stratégique en Asie du Sud-Est, et les relations bilatérales n'ont cessé de se consolider au fil des ans, grâce à des échanges et des rencontres au plus haut niveau.

La première réunion du Comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale, scientifique et technique, tenue à Hanoï en mars 2017, a jeté les bases d'une collaboration fructueuse. Les deux nations se préparent activement à la deuxième réunion, qui se tiendra en Arménie.

Sur le plan multilatéral, les deux pays maintiennent des échanges étroits et efficaces, se soutenant mutuellement dans divers forums et cadres multilatéraux, notamment l'ONU et la Francophonie.

Des opportunités économiques et commerciales

Le Vietnam a signé un accord de libre-échange (ALE) avec l'Union économique eurasiatique (UEEA), comprenant la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et l'Arménie, le 29 mai 2015 au Kazakhstan. Sur la base de cet accord, entré en vigueur le 5 octobre 2016, les relations économiques et commerciales bilatérales ont connu des développements positifs. Le volume des échanges commerciaux bilatéraux a considérablement augmenté, passant de 1,5 million de dollars en 2019 à 342 millions de dollars en 2023, puis à près de 500 millions de dollars en 2024.

L'Arménie a quelques projets d'investissements directs au Vietnam, tels que la construction d'une usine de fabrication de composants électroniques (SARL CCI Vietnam), avec un investissement de 12,9 millions de dollars dans la zone industrielle de Chu Lai, à Quang Nam, ainsi qu'un projet de recherche d'une valeur de 10.000 dollars à Hô Chi Minh-Ville.

Selon l'ambassadeur du Vietnam en Russie, en Ouzbékistan et en Arménie, Dang Minh Khôi, la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et l'Arménie reste modeste et n'exploite pas encore pleinement son potentiel. Dang Minh Khôi a souligné que le Vietnam entend renforcer sa coopération dans des secteurs clés tels que la production de téléphones, de composants électroniques, le textile-habillement, l'agriculture, les produits aquatiques et d'autres domaines d'excellence partagés.

L'ambassadeur a également mis en lumière le potentiel touristique de l'Arménie, avec ses paysages attrayants, qui pourraient séduire les voyageurs vietnamiens, tout comme les stations balnéaires vietnamiennes attirent de plus en plus de visiteurs arméniens.

Dynamisation des relations parlementaires

Les relations entre les Assemblées nationales des deux pays se sont intensifiées depuis la visite du président de l'AN arménienne, Alen Simonyan, au Vietnam en novembre 2024. L'AN vietnamienne se concentre sur la création du Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam - Arménie afin de renforcer davantage les relations d'amitié entre les parlementaires des deux pays.

La visite imminente du président de l'AN, Trân Thanh Mân, en Arménie marquera une étape importante pour maintenir et renforcer l'amitié traditionnelle et rechercher des opportunités de promouvoir la coopération bilatérale.

Selon la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, cette visite revêt une profonde signification politique, témoignant de l'engagement du Vietnam à renforcer ses liens historiques avec l'Arménie. Elle incarne également une volonté affirmée de consolider la confiance politique, de jeter les bases d'une coopération élargie dans divers domaines et de propulser les relations bilatérales vers de nouveaux sommets.

Nul doute que la visite officielle du président Trân Thanh Mân en Arménie dynamisera la coopération interparlementaire, rendant l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et l'Arménie plus efficaces et bénéfiques pour leurs populations respectives.

