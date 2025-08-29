Renforcement des échanges entre les Partis communistes vietnamien et chinois

L'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a rencontré le 28 août à Pékin Wang Gang, chef adjoint du Département de l’information du Comité central du Parti communiste chinois (PCC).

Vietnam et Chine ont salué l’évolution positive des relations entre les deux Partis et les deux pays ces derniers temps. Elles ont convenu d’estimer que, sous la direction stratégique des hauts dirigeants et grâce aux efforts conjoints des ministères, secteurs et localités, les relations bilatérales n’ont cessé de s’approfondir, avec de nombreux résultats tangibles dans la coopération substantielle.

Photo : VNA/CVN

Pham Thanh Binh a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens attachent toujours de l’importance à la consolidation et au renforcement de l’amitié et de la coopération avec le Parti, l’État et le peuple chinois. La partie vietnamienne est prête à collaborer étroitement avec le Département de l’information du Comité central du PCC pour préserver les acquis, faciliter et promouvoir les contacts de haut niveau, maintenir les échanges stratégiques et consolider la confiance politique. Il a également souligné l’importance de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération entre les deux Partis et de faire progresser la coopération bilatérale dans l’intérêt des deux peuples.

L’ambassadeur a proposé plusieurs axes prioritaires de coopération pour les prochaines années, notamment dans le domaine théorique, la communication, les échanges entre les peuples - en particulier entre les jeunes générations - ainsi que le partage d’informations et de documents historiques relatifs au développement et à la coopération entre les deux Partis.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Wang Gang a affirmé être disposé à coopérer avec les organes compétents du Parti communiste du Vietnam ainsi qu’avec l’ambassade du Vietnam en Chine, afin de mettre en œuvre efficacement les perceptions communes des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays. Il a souligné l’importance de bien préparer les échanges et réunions de haut niveau, de promouvoir la coopération entre Partis, d’approfondir la coopération stratégique global et de contribuer à bâtir une Communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine, tout en soutenant la cause du socialisme dans chaque pays, ainsi que la paix et la stabilité régionales et mondiales.

Enfin, le responsable chinois a proposé plusieurs mesures pour améliorer la qualité de la coopération et des échanges entre les deux Partis, notamment la publication d’ouvrages et de recueils bilingues sur les fondements idéologiques.

VNA/CVN