Messages de félicitations à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques

À l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Panama (28 août 1975), le président Luong Cuong a adressé le 28 août un message de félicitations au président panaméen José Raúl Mulino.

À l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Panama (28 août 1975), le président Luong Cuong a adressé le 28 août un message de félicitations au président panaméen José Raúl Mulino.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a également adressé une lettre de félicitations à son homologue panaméen Javier Martinez Acha Vasquez.

VNA/CVN

