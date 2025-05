Renforcement des échanges culturels et touristiques entre le Vietnam et la Chine

Co-organisé par le Département de coopération internationale du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Service de la culture, de la radiodiffusion, du cinéma et du tourisme de Nanning, en Chine, cet événement vise à favoriser une meilleure compréhension mutuelle et à promouvoir davantage le partenariat de coopération stratégique global entre le Vietnam et la Chine.

Cet événement est organisé pour marquer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales et l'Année des échanges humanitaires Vietnam-Chine 2025, et commémorer la Journée internationale du thé (21 mai).

Dans son discours, Nguyen Hoang Anh, vice-président de la Commission économique du Comité central du Parti communiste chinois et président de l'Association d'amitié Vietnam-Chine, a souligné les relations étroites et multiformes entre les deux pays, en particulier la similitude de leurs traditions culturelles.

Le thé, l’un des symboles communs de la civilisation orientale, agit comme un « ambassadeur vert » dans les échanges d’amitié entre le Vietnam et la Chine. Les deux pays ont une riche tradition de consommation et de dégustation du thé, l’utilisant comme un pont culturel et spirituel qui reflète une philosophie d’harmonie, d’élégance et de connexion avec la nature.

Il a également exprimé son soutien à la promotion du circuit touristique « Voyage rouge sur les traces du président Ho Chi Minh et de l'amitié Vietnam-Chine » dans le Guangxi, en Chine, et s'est engagé à continuer de collaborer sur les activités d'échange culturel pour renforcer l'amitié traditionnelle entre les deux pays.

De son côté, Lin Lin, directrice adjointe du Service culturel de la région autonome Zhuang du Guangxi, a réaffirmé la relation historique entre les deux pays.

Elle a souligné que le Vietnam et la Chine partagent une longue tradition de dégustation du thé, avec plusieurs variétés remarquables. L'art traditionnel chinois de la préparation du thé, ainsi que les coutumes qui y sont associées, ont été inscrits par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Lin Lin a également mentionné que le Vietnam est le deuxième plus grand marché touristique du Guangxi. Au cours des quatre premiers mois de 2025, la ville chinoise a accueilli 41 800 voyageurs vietnamiens, soit une augmentation de 88,43 % par rapport à la même période l'année dernière.

La région a exploité les sites et monuments dédiés au président Ho Chi Minh dans le Guangxi, créant un réseau de routes touristiques, connu sous le nom de « Le voyage rouge », pour attirer les visiteurs vietnamiens.

Nguyen Phuong Hoa, directrice du Département de coopération internationale du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam, a déclaré qu’après la pandémie de COVID-19, les secteurs du tourisme des deux pays ont connu une forte reprise.

La Chine reste l'un des principaux marchés internationaux du Vietnam, avec près de 1,95 million de touristes au cours des quatre premiers mois de 2025.

Le Vietnam est également une source importante de touristes vers la Chine. Ces chiffres reflètent l’intérêt croissant des populations des deux pays pour l’exploration et l’expérience des cultures de l’autre.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme continuera de collaborer et de créer les conditions pour que les peuples des deux pays renforcent leurs échanges, connectent leurs cultures et profitent ensemble de la beauté naturelle, favorisant ainsi le développement durable du tourisme culturel et historique entre le Vietnam et la Chine.

