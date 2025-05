Le Premier ministre demande de diligenter les grands projets ferroviaires

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé mardi 20 mai à Hanoï une réunion avec les autorités pour examiner et évaluer la mise en œuvre des travaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, de la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong et des lignes ferroviaires reliant le Vietnam à la Chine.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a fait savoir que la coopération dans la construction et la connexion des lignes ferroviaires entre le Vietnam et la Chine avait été convenue par les hauts dirigeants des deux pays.

Pour mettre en chantier le projet de ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong le 19 décembre, il a demandé au ministère de la Construction de se baser sur cet objectif pour établir un calendrier détaillé, une trajectoire de progrès et de faire rapport au vice-Premier ministre Trân Hông Hà.

Les ministères et les secteurs concernés doivent travailler avec des partenaires, préparer le rapport d’étude de préfaisabilité et le rapport d’étude de faisabilité, recommander de nouveaux mécanismes et politiques, finaliser les tracés afin que les localités puissent procéder à la libération des terrains, construire des normes, élaborer des plans et mobiliser diverses sources de fonds, a-t-il indiqué.

Parallèlement à cela, il faut continuer à négocier avec les partenaires sur le transfert de technologie, élaborer des plans de formation des ressources humaines, a-t-il poursuivi.

Le chef du gouvernement a chargé le ministère des Affaires étrangères de continuer à promouvoir la coopération en matière de déploiement des liaisons ferroviaires dans l’esprit de la Déclaration conjointe Vietnam - Chine.

Lors de la réunion, concernant la mise en œuvre du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, il a demandé au ministère de la Construction, au ministère des Finances, à la Banque d’État et aux agences concernées d’étudier les propositions de la compagnie Vinspeed et d’en faire rapport aux autorités compétentes pour examen.

Il a souligné que les ministères et les secteurs doivent exécuteur leur travail de manière diligente, sérieuse et scientifique, sous la direction du vice-Premier ministre Trân Hông Hà, et de faire rapport sur le progrès du projet tous les lundis au Premier ministre.

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère de la Construction, le projet de ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, d’une longeure de près de 419 km et d’un investissement total de plus de 8,3 milliards de dollars, pour lequel les neuf provinces et villes concernées ont mis en place des comités de pilotage pour la libération des terrains et déployé les tâches connexes.

L’investisseur sélectionne un consultant pour préparer un rapport d’impact environnemental, la conversion des forêts, les enveloppes d’adjudication de consultation en conception, l’étude de faisabilité et l’évaluation des besoins en capital.

D’autres lignes ferroviaires reliant le Vietnam à la Chine comprennent la ligne Hanoï - Dông Dang d’une longueur de 156 km et d’un investissement total d’environ 6 milliards de dollars et la ligne Hai Phong - Ha Long - Mong Cai d’une longueur d’environ 187 km et d’un investissement total estimé à environ 7 milliards de dollars.

Actuellement, les autorités procèdent à la plannification, à l’élaboration du rapport d’étude de préfaisabilité, à la construction du projet de plan sur certains mécanismes et politiques spécifiques relatifs à l’investissement de ces deux lignes ferroviaires.

En ce qui concerne la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud de Hanoï à Hô Chi Minh-Ville, d’une longueur de 1.541 km et d’un investissement total d’environ plus de 67 milliards de dollars, les ministères, les agences, les unités et les localités ont préparé des dossiers sur les coordonnées des terrains à libérer, mené des démarches d’appel d’offres à la consultation et révisé le système de normes techniques.

Parallèlement à cela, ils ont organisé l’évalutation des capacités, des solutions et des mécanismes de soutien aux entreprises nationales participant au projet; élaboré des projets de décret du gouvernement et de résolution de l’Assemblée nationale sur les contenus pertinents.

Concernant la proposition de VinSpeed de participer au projet, le ministère de la Construction a demandé à cette société privée de peaufiner son dossier de demande d’approbation de la politique d’investissement du projet, dans lequel il est nécessaire de clarifier la faisabilité, la trajectoire de progrès et l’efficacité d’investissement.

VNA/CVN