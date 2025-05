Bac Giang promeut le tourisme culturel et spirituel

Ces dernières années, le tourisme spirituel et les sites historiques attirent de plus en plus de visiteurs en quête de paix intérieure, de découvertes culturelles et d’expériences authentiques. Située au Nord-Est, Bac Giang dispose de nombreux atouts pour développer ce type de tourisme. Cette localité est notamment célèbre pour ses villages anciens et ses pagodes, qui possèdent une valeur patrimoniale unique.

Photo : Hà Linh/CVN

Nature et culture

Le village ancien de Thô Hà, situé dans la commune de Vân Hà, district de Việt Yên, se niche au bord de la pittoresque rivière Câu. Il s’agit de l’un des rares villages au Vietnam à avoir conservé la beauté culturelle traditionnelle de la région historique de Kinh Bac, l'une des quatre zones situées au nord entourant l’ancienne capitale impériale de Thang Long.

La première impression des visiteurs est celle d’un marché matinal typiquement rural. Acheteurs et vendeurs se rassemblent autour d’un vieux banian majestueux. À proximité, un quai fluvial toujours animé accueille une intense activité, mêlée à la foule sur les bateaux, amarrés bord à bord. En s’aventurant dans les ruelles étroites et anciennes, les visiteurs prennent plaisir à découvrir des édifices uniques tels que des maisons communales, des pagodes, des temples locaux et des puits datant du XVIIe siècle.

Les habitants de Thô Hà, connus pour leur travail acharné, étaient autrefois potiers. Aujourd’hui, la majorité s’est tournée vers la fabrication de galettes de riz grillées et de galettes destinées à la confection des nem (rouleaux de printemps). Les claies où ces galettes sont mises à sécher s’étendent partout dans le village, offrant aux visiteurs un spectacle aussi pittoresque qu’inspirant. L’ensemble dégage une beauté simple et paisible, typique d’un village du Nord.

"Lorsque je suis arrivé au village de Thô Hà, j’ai ressenti une atmosphère très paisible, et ce que j’ai particulièrement apprécié, c’est de pouvoir admirer l’architecture du vieux village vietnamien du Nord. Je pense que cet endroit a un grand potentiel pour développer le tourisme, notamment les tourismes communautaire et spirituel", partage Tiêu Bao, un visiteur.

Selon Dang Quôc Viêt, du voyagiste Vitamintours : "La maison communale de Thô Hà que je viens de visiter possède une architecture très belle et ancienne. Ce lieu conserve encore de nombreuses empreintes témoignant de la culture traditionnelle datant du XIIe siècle. Il pourrait devenir une destination suscitant beaucoup d’intérêt et de curiosité chez les visiteurs. J’espère que ce village pourra être davantage préservé afin de devenir un lieu de visite apprécié des touristes lors de leur excursion à Bac Giang".

Photo : VNA/CVN

Spiritualité

Lors de votre voyage à travers la région historique de Kinh Bac, il est une pagode dans la commune de Tiên Son que les visiteurs devraient absolument découvrir : la pagode Bô Dà, un patrimoine culturel religieux datant du XIe siècle. En y pénétrant, les visiteurs sont émerveillés par sa beauté ancienne et majestueuse.

Nichée au cœur d’un paysage naturel d’une grande beauté, la pagode Bô Dà se distingue par ses murs en briques cuites, résistants au temps, ainsi que par son architecture élégante et raffinée, empreinte de la culture des temples de la dynastie Ly (1009-1225).

La pagode Vinh Nghiêm, située dans le district de Yên Dung, est un véritable joyau reconnu comme site touristique national. Elle attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs grâce à son architecture unique. En cinq ans, plus de 35 milliards de dôngs y ont été investis pour sa restauration.

Photo : Hà Linh/CVN

Cette pagode conserve un trésor inestimable : une collection de tablettes de bois (mộc bản) contenant de nombreux textes religieux bouddhistes, ouvrages littéraires, recherches, pétitions, stèles, documents historiques et biographies de personnages célèbres. Elle comprend 3.050 mộc bản utilisées pour imprimer les sutras bouddhiques de Trúc Lâm en chinois et en nôm (écriture démotique sino-vietnamienne). Ces tablettes ont été reconnues par l’UNESCO comme Mémoire du monde pour la région Asie-Pacifique.

"Cet édifice est l’une des destinations incontournables de la province de Bac Giang. Les touristes y admirent les caractéristiques architecturales anciennes du Vietnam ainsi que les mộc bản", déclare le vénérable Thich Thanh Tinh, bonze responsable de la pagode Vinh Nghiêm.

Nouvelles technologies

Pour renouveler ses produits touristiques, la province de Bac Giang mise sur l’application des technologies, notamment l’utilisation du code QR dans les sites touristiques. Cela permet aux visiteurs de consulter facilement les informations sur ces destinations.

Lê Duc Cuong, du Centre d'information et de promotion du tourisme de Bac Giang, confie : "Bac Giang accueille chaque année un nombre croissant de touristes vietnamiens et étrangers. La province se concentre sur le développement des circuits à Tây Yên Tu, des pagodes Vinh Nghiêm et Bô Dà, de la zone de soulèvement de Yên Thê ainsi que de la citadelle de Xuong Giang. Ces patrimoines constituent des atouts majeurs pour le développement touristique local".

Photo : Hà Linh/CVN

Dans le cadre de son plan de développement touristique pour la période 2021-2025 et à l’horizon 2030, Bac Giang met l’accent sur le tourisme culturel et spirituel, considéré comme l’un de ses quatre produits phares. Les investissements importants dans la pagode Vinh Nghiêm en ont fait le centre névralgique des circuits touristiques de Tây Yên Tu, un complexe de temples niché dans les montagnes environnantes de l’École bouddhique Trúc Lâm (la forêt de bambou) de Yên Tu, fondée par le roi Trân Nhân Tông (1258-1308). Ces sites attirent de nombreux visiteurs et adeptes bouddhistes, surtout au printemps et lors du Nouvel An lunaire.

Grâce à son riche héritage culturel et historique, Bac Giang pourrait devenir un pôle majeur du tourisme spirituel et culturel au Vietnam. Avec une stratégie de développement claire, des investissements constants et une valorisation des spécificités locales, la province aspire à attirer toujours plus de visiteurs, tout en préservant son patrimoine pour les générations futures.

Hoàng Phuong/CVN